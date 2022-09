Samsung x Android 13 : il débarque sur ces 7 appareils !

Voilà maintenant un peu plus d’un mois qu’Android 13, la nouvelle version de l’OS de Google, est disponible en téléchargement. Après une longue face de test qui en réservait l’usage à quelques privilégiés, le système d’exploitation est aujourd’hui à la portée de tous. La firme américaine a bien sûr favorisé au départ ses propres smartphones Pixel à partir du modèle 4. Samsung lui emboite le pas, alors que le site SamMobile a annoncé la liste des téléphones de la marque bientôt compatibles.

Exclusive: These Samsung Galaxy phones will get Android 13 before 2023! https://t.co/Zc7pxMMmMo — SamMobile (@SamMobiles) September 23, 2022

Android 13 : un mets rare chez Samsung

La firme coréenne aurait en effet déjà fait la liste de ses smartphones qui auront accès à la mise à jour vers Android 13 à la fin de l’année. Sans surprise, il s’agit des modèles les plus récents et les plus onéreux. Nous y trouvons donc les Galaxy S21 et Galaxy S22, mais aussi la gamme pliable comme les Galaxy Z Fold3, Z Fold4 ainsi que les Galaxy Z Flip3 et Z Flip4. Moins prestigieux mais grand succès populaire pour Samsung, le Galaxy A53 sera aussi concerné par cette MàJ. Tout cela se fera bien sûr via sa surcouche One UI 5.

One UI 5 : quelles sont les nouveautés ?

Avec One UI 5, Samsung propose quelques possibilités plus larges à chacun de personnaliser son interface. Vous avez ainsi pas moins de 16 thèmes de couleurs prédéfinis en fonction de votre fond d’écran et 12 options de couleurs en plus pour votre écran d’accueil. Vous pouvez maintenant également empiler les widgets de mêmes tailles, comme c’est déjà le cas sur l’iOS 15 d’Apple.

Autres nouveautés, vous pouvez maintenant assigner la langue que vous voulez à chaque application et le menu de gestion du son est plus facilement accessible. Enfin, parmi les nouvelles fonctionnalités les plus pratiques, une « loupe » peut vous aider à la lecture sur votre écran.