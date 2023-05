Samsung va-t-il dire adieu à Google ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais le coréen Samsung paye Google depuis des années pour que ce dernier soit le moteur de recherche par défaut des appareils de la gamme Galaxy. Or, selon le Wall Street Journal, le fabricant a dernièrement lancé un examen interne avec pour but une migration vers Bing, le moteur de Microsoft. Il s’agirait donc de placer Bing comme moteur de recherche par défaut dans le navigateur de Samsung. La société coréenne ne pensait pas que ce changement aurait un impact négatif puisqu’il est bien connu que la majorité des utilisateurs d’appareil Galaxy passe immédiatement à Google Chrome en navigateur par défaut en laissant Samsung Internet Browser sur la touche dès la première mise en route. Mais subitement Samsung a changé d’avis et a mis en suspens cet examen interne…

3 milliards ? Un peu cher, non ?

La raison ? Certaines préoccupations concernant la perception de ce changement et sur les relations avec Google. Il faut dire que la firme américaine gagne environ 3 milliards de dollars annuellement avec le contrat qui le lie avec Samsung et elle verrait forcément d’un mauvais œil un changement de ce côté. Toujours selon WSJ, Samsung ne ferme pas définitivement la porte à un passage à Bing. Il faut dire que ces deux sociétés sont aussi partenaires de longue date avec le Xbox Cloud Gaming, l’intégration de OneDrive sur les appareils du fabricant, etc.

Il est donc possible que l’entreprise revienne sur sa décision et change de moteur de recherche à l’avenir, mais pourquoi changer une équipe qui gagne ? Le but de cette manœuvre ne serait-il pas d’essayer d’abouti à un meilleur accord et éviter de payer des milliards pour un rassurer un faible pourcentage d’utilisateurs ? Rappelons que Samsung Internet n’est utilisé que par 4,8% des internautes mobiles.