Samsung : un écran révolutionnaire pour le prochain Z Flip ?

S’il y a un composant particulièrement énergivore sur tous les smartphones, c’est bel et bien l’écran. Bon, vous nous direz que c’est logique, celui-ci étant le cœur même de l’interactivité d’un mobile. Alors, pour espérer accroître l’autonomie de leurs appareils, les constructeurs cherchent à innover en concevant des écrans de plus en plus frugaux en besoins énergétiques. Un défi que Samsung semble être en passe de relever, à en croire les informations du média sud-coréen The Elec.

PHOLED : un écran phosphorescent

Pour ce faire, l’entreprise aurait ressorti de ses cartons un projet vieux de dix ans : la technologie PHOLED. Actuellement, les dalles OLED sont composées de diodes lumineuses phosphorescentes rouges et vertes, fonctionnant à 100% d’efficacité, et de diodes fluorescentes bleues, à 25%. En passant à une solution PHOLED, Samsung vise à intégrer des diodes phosphorescentes bleues, afin d’augmenter leur efficacité.

Galaxy Z Fold and Flip 7 might be the first to use blue PHOLED: https://t.co/DDWRlRW9kn — SamMobile – Samsung news! (@SamMobiles) November 21, 2023

Mais, en plus d’accroître la performance de l’écran, la technologie PHOLED devrait aussi offrir aux composants une durée de vie supérieure. Ainsi, les matériaux phosphorescents ont une durée de vie 55% plus élevée que les matériaux fluorescents, avec une performance lumineuse 65% plus haute. Le tout saupoudré d’une réduction des besoins énergétiques, ce qui impacte donc positivement l’autonomie du smartphone.

Des modèles équipés dès 2025 ?

On sait que Samsung travaille sur l’écran PHOLED depuis, au moins, 2013. À l’époque, la marque sud-coréenne avait ainsi intégré une première version de la technologie dans son Galaxy S4. Cependant, jugée non aboutie, l’innovation avait été laissée de côté pour les années suivantes, même si des rumeurs récurrentes ont évoqué son arrivée sur le marché. Mais cette fois-ci, ça pourrait être la bonne. Daejong Yoon, directeur adjoint d’UBI Research, a indiqué dans une conférence récente que les résultats des tests d’écrans PHOLED sont positifs.

Si les premières rumeurs indiquaient un déploiement courant 2024, les dernières informations semblent plutôt confirmer un retard dans la mise en place de la technologie PHOLED. Samsung aurait donc repoussé son implémentation à 2025, en la destinant notamment aux Galaxy Z Flip 7 et Fold 7. Une date lointaine, due entre autres à des retards dans le développement de la technologie.

Si, comme nous, vous êtes curieux de ces écrans PHOLED, il va donc falloir être patient. Très patient même : 2025, c’est loin. Le projet peut évoluer et même, car c’est une possibilité, abandonnée.