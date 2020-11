Samsung : un dernier Galaxy Note pour la route ?

Il y une rumeur persistante autour de Samsung en ce moment, et plus précisément autour des Galaxy Note. En effet, plusieurs bruits de couloirs laissent à penser que les Galaxy Note pourraient bien disparaître. En effet, le constructeur compte intégrer le stylet, accessoire exclusif des Galaxy Note, aux prochains Galaxy S et Galaxy Z Fold.

Si c’est effectivement le cas, Samsung a tout intérêt à stopper la carrière des Galaxy Note au profit de ces deux autres gammes, maintenant qu’elles sont équipées du stylet elles aussi. Pour l’instant, nous avons eu confirmation que le S-Pen sera bien fourni avec le Galaxy S21 Ultra. Dans ce cas, pouvons-nous déjà dire adieu aux Galaxy Note ? Pas tout de suite comme nous le suggèrent nos confrères du site sud-coréen ET News.

Un dernier Galaxy Note en 2021, puis rideau

Selon leurs informations, Samsung envisagerait de lancer un dernier smartphone Galaxy Note, dont la sortie serait prévue vers la mi 2021. « Il est probable qu’il n’y aura qu’un seul modèle d’un nouveau Galaxy Note, il devrait être commercialisé au cours du second semestre 2021″, a précisé une source proche de l’industrie à ET News.

Il poursuit : « Samsung Electronics cherchera à se concentrer davantage sur les smartphones pliables plutôt que sur sa prochaine série Note au cours du second semestre 2021″. Cette information n’est pas étonnante en soi. Nous savons que Samsung a pour projet de développer sa gamme de smartphones pliables, les Galaxy Z Fold.

Le S-Pen pourrait d’ailleurs être intégré au prochain Galaxy Z Fold 3, à condition que le constructeur ait trouvé le moyen d’améliorer la couche de verre pour protéger l’écran pliable des rayures que le stylet peut éventuellement causer. Pour l’heure, Samsung n’a pas réagi officiellement sur toutes ces rumeurs portées sur la fin des Galaxy Note.

Nous devrions en savoir plus lors de la présentation officielle des Galaxy S21, vraisemblablement prévue pour le 14 janvier 2021. Quoi qu’il en soit, la présence d’un S-Pen sur les Galaxy S21 confirmerait la fin imminente des Note. Pour rappel, d’autres bruits de couloir évoquent également l’intégration d’une caméra frontale invisible sur le Galaxy Z Fold 3. L’ajout d’une telle technologie serait une première pour l’industrie.

