Samsung, Pixel, ZenFone… La sélection des meilleurs smartphones 2020 au meilleur prix

C’est bientôt la fin de cette année 2020 et c’est l’heure de faire un bilan. Nous avons donc décidé de vous proposer un top des smartphones qui nous ont marqués en 2020. Attention, il n’y a pas de véritable « classement » car nous mélangeons les genres et les tarifs, mais ces huit là valent forcément le détour…

► Asus ZenFone 7 Pro : Le plus innovant



Les photographes de la rédaction sont tous tombés sous le charme de ce ZenFone 7 Pro. Puissant, robuste et endurant, l’appareil propose un écran magnifique sans encoche et sans « trou » grâce à sa « flip camera ». Avec cette astuce (qui est un bijou d’ingénierie), vous pouvez profiter de tous les capteurs du smartphone en mode selfie et grâce à l’angle réglable, vous pouvez simuler un trépied en posant l’appareil à plat.

Le meilleur prix : 707 € chez Rakuten

► POCO M3 : un rapport qualité/prix étonnant



Dans les smartphones à moins de 200 €, Xiaomi est le roi du rapport qualité/prix avec sa gamme Redmi. Mais avec son POCO M3, le chinois fait encore plus fort. Pour moins de 160 €, ce dernier propose un design original avec un dos en similicuir, un écran confortable, une batterie géante, des performances honorables et une partie photo qui fait le café.

Le meilleur prix : 122 € (avec le code Q5ADD1B0BB512000) chez Gearbest

► Google Pixel 4a : le roi de la photo



Les Pixel sont des photophores réussis et ce 4a ne déroge pas à la règle. Nous avons choisi ce dernier pour sn prix ! Si vous cherchez un smartphone très doué en photo sans pour autant dépenser plus de 600 €, c’est sur cet appareil qu’il faudra jeter votre dévolu d’autant qu’il n’a pas de réel défaut. Notez aussi que ce Pixel 4a vient de sortir en version 5G à moins de 500 €.

Le meilleur prix : 349 € chez Fnac

Le meilleur prix (version 5G) : 499 € chez Fnac

► Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G : un colosse



Certes, son autonomie est perfectible et il ne figure pas parmi les appareils les plus puissants du moment, mais ce Note 20 Ultra constitue ce qui se fait de mieux en hardware et en software. Un écran et des photos à tomber par terre, un « S Pen » malin, une surcouche One UI excellente et des finitions impeccables. Difficile de ne pas craquer.

Le meilleur prix : 986 € chez Cdiscount

► OnePlus 8T : une recharge ultra rapide



OnePlus est une marque qui a la cote à la rédaction et même si nous avions aimé les OnePlus 8 et 8 Pro, le 8T est celui qui nous a le plus séduits : un écran magnifique, un OxygenOS basé sur Android 11 qui met des claques à la plupart des surcouches, une charge rapide qui décoiffe (30 minutes pour passer de 8 à 100%) et surtout un prix sympa pour un appareil de ce calibre…

Le meilleur prix : 499 € chez Rakuten

Nos mentions spéciales :

► Asus ROG Phone 3 : pour les joueurs



Difficile de mettre ce smartphone « gaming » dans un top généraliste alors nous le mettons dans les « mentions spéciales ». Si vous cherchez un appareil pour le jeu, ne cherchez pas plus loin. Outre sa puissance, la troisième itération du ROG Phone propose la meilleure expérience possible : les gâchettes AirTrigger, une dalle 144 Hz, un retard tactile réduit à son minimum, une charge intelligente…et des accessoires amovibles taillés pour les gamers.

Le meilleur prix : 579 € chez Cdiscount

► Samsung Galaxy Z Fold2 5G : l’OVNI



Difficile de passer à côté du smartphone pliant du coréen. Le Galaxy Z Fold2 change la donne avec un smartphone qui se transforme en tablette, des qualités photo au-dessus du lot et un excellent écran 7,6 pouces (19 cm) rafraîchit à 120 Hz. C’est aussi une bête de course et le design est réussi…

Le meilleur prix : 1430 € chez Rakuten

► Oppo FindX2 Neo : l’outsider



Même si c’est son grand frère le Oppo FindX2 Pro qui a fait parler de lui, le « Neo » a beaucoup d’atouts dans sa manche : un design et un écran magnifique, une charge rapide efficace et il se débrouille comme un chef en photo. Il ne lui manque qu’un SoC haut de gamme…mais quel appareil !

Le meilleur prix : 449 € chez Fnac