Depuis quelques années, les assistants virtuels se sont multipliés, que ce soit sur nos smartphones, nos PC, nos tablettes ou nos réseaux sociaux. Chaque constructeur propose sa vision de l’Assistant virtuel, avec plus ou moins de succès. Bien entendu, Siri d’Apple et l’Assistant Google ont réussi à s’imposer comme les meilleures propositions du marché, tandis que d’autres ont lamentablement échoué.

C’est notamment le cas de Cortana, l’assistant vocal de Microsoft, qui a disparu sur Android et iOS depuis le 31 mars 2021. Autre exemple d’échec cuisant, celui de Samsung avec Bixby. Longtemps incapable de comprendre le Français, l’assistant virtuel du constructeur sud-coréen a également la fâcheuse tendance de pomper la batterie en permanence si vous ne le désactivez pas.

D’ailleurs, Samsung a fini par reconnaître l’impopularité de Bixby auprès ses utilisateurs et a commencé à le retirer progressivement de ses appareils. Or le remplaçant de Bixby serait déjà dans les tuyaux et elle s’appelle « Sam ». Pour la première fois de son histoire, Samsung pourrait donc proposer un assistant virtuelle entièrement modélisé en 3D, l’intérêt étant d’humaniser et de moderniser les assistants virtuels.

Samsung modernise son assistant virtuel avec Sam

Reprenant les codes de l’animation sud-coréenne et japonaise, Sam possède de nombreuses poses et expressions et pourrait donc réagir en fonction de vos demandes. Bien entendu, la passage de la 2D à la 3D fait beaucoup. On doit ces visuels de Sam au studio d’animation mondialement reconnu Lightfarm. La société avait même publié une courte vidéo de Sam en action sur Vimeo, mais elle a depuis été supprimée.

Pour concevoir Sam, les équipes du studio ont utilisé de nombreux logiciels comme Adobe After Effects, SideFX Houdini, Adobe Photoshop, Marvelous Designer ou encore Blender3D. Grâce au leaker Tech Agent, nous pouvons admirer sur Twitter quelques visuels de Sam. Le résultat est plutôt saisissant et rappelle effectivement les meilleurs films d’animation sud-coréen.

Avant de s’emballer, il faut toutefois préciser que Samsung n’a pas encore officialiser l’existence de Sam. C’est d’ailleurs peut-être pour cette raison que Lightfarm a supprimé la vidéo sur Vimeo. Reste que le studio affirme avoir collaboré avec Cheil Agency, une agence de publicité du groupe Samsung, pour développer et donner forme à Sam. De plus, la présence de la mention Samsung Galaxy sur le polo de Sam en dit long. En d’autres termes, l’implication de Samsung dans le projet est indiscutable. Alors, Sam sera-t-elle bel et bien le nouvel assistant virtuel de Samsung ? Les paris sont ouverts !

