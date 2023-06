Samsung Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5 : quel prix et quelles différences ?

Depuis plusieurs semaines, les fuites s’accélèrent pour le futur Samsung Galaxy Z Flip 5 et son comparse de Z Fold 5. Il y a quelques jours, le leaker SnoopyTech dévoilait des designs des modèles au travers d’un tweet, qu’il a depuis supprimé. Depuis, des informations sur la grille tarifaire provisoire de Samsung ont été dévoilées par un autre leaker.

Alors que la grande messe du Galaxy Unpacked approche, les fans de la marque coréenne s’impatientent pour les prochains modèles pliables de Samsung. Mais avant de se pencher sur les rumeurs de prix, il faut répondre à une question : y a-t-il une différence entre le Galaxy Z Fold et le Galaxy Z Flip ?

La réponse est oui. Globalement, les deux modèles sont similaires, à l’exception du sens de pliage. Pour le Z Fold, cela se fait à la verticale, proposant ainsi un écran de type tablette. Pour le Z Flip, l’ouverture est horizontale, offrant ainsi un écran de smartphone classique.

La sortie de ces deux modèles étant prévue pour fin juillet, les rumeurs s’accélèrent sur la future grille tarifaire de Samsung. D’après un leak récent, la marque coréenne aurait fait le choix de maintenir les prix pour son Galaxy Z Flip 5 et de baisser les prix pour le Z Fold 5. Pour ce dernier, la raison d’une baisse tarifaire serait les très faibles ajouts de fonctionnalités depuis le troisième modèle de la gamme.

The current plan for the pricing of the Samsung Galaxy Z5 series is as follows:

The price of the Z Flip 5 will be maintained at the same level as its predecessor.

The Z Fold 5 will see a slight reduction in price compared to its predecessor.

— Revegnus (@Tech_Reve) June 16, 2023