Samsung Galaxy Unpacked 2023 : nouveautés et diffusion en direct !

C’est le 26 juillet prochain que se tiendra la grande conférence annuelle de Samsung, le Galaxy Unpacked 2023. Un événement qui s’annonce riche en nouveautés et qui sera diffusé en direct sur le web depuis Séoul, capitale de la Corée du Sud et ville natale de la marque.

Où regarder le Galaxy Unpacked 2023 ?

Si, pour l’heure, aucun lien de diffusion n’est accessible, Samsung a tout de même confirmé un streaming en direct de son événement. Pour ce faire, rendez-vous comme chaque année sur le site officiel de la marque, sur la Communauté Samsung ou sur sa chaîne YouTube.

Samsung a d’ailleurs diffusé une courte vidéo d’invitation pour promouvoir le Galaxy Unpacked 2023. L’occasion de rappeler qu’en vous inscrivant à l’événement depuis cette page, vous bénéficierez d’une offre privilège sur tous les produits annoncés lors de la conférence !

Quelles nouveautés sont au programme ?

Que peut-on attendre du Galaxy Unpacked 2023 ? Tout d’abord, pas de lancement de produits au programme. Sur son site, Samsung donne la couleur : le 26 juillet à 13h sera l’occasion d’annoncer les nouveautés, qui ne seront lancées que 11 août prochain.

Côté nouveautés, les derniers mois nous donnent de bonnes indications sur les annonces à venir. En effet, de nombreux leaks semblent avoir confirmé l’arrivée imminente de plusieurs produits : Galaxy Tab S9, Galaxy Watch 6 et bien sûr, la très attendue gamme pliante de Samsung.

Flip et Fold annoncés ?

Il s’agit sans doute de l’annonce la plus attendue par les utilisateurs Samsung, l’arrivée des nouveaux modèles des gammes Flip et Fold, les smartphones pliants Z Flip 5 et Z Fold 5. Il semblerait même que Samsung ait choisi Séoul pour valoriser leur sortie, la Corée du Sud étant l’un des principaux consommateurs d’appareils pliables.

Un Galaxy Unpacked 2023 qui s’annonce donc riche en annonces et en nouveautés ! Cependant, on préfère prévenir, la grille tarifaire de Samsung est en hausse pour 2023.