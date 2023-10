Samsung Galaxy Tab S9 FE : prix, sortie, qualités et défauts

Depuis quelques années, Samsung a lancé des modèles FE, pour Fan Edition. L’idée est de reprendre les grandes lignes de ses appareils haut de gamme, tout en revoyant à la baisse certains éléments, afin de proposer une version à prix réduit. Après avoir officialisé le Galaxy S23 FE côté smartphone, la marque coréenne vient de confirmer l’arrivée prochaine de la Galaxy Tab FE.

Des performances proches du premium

Si la Fan Edition est censée être un compromis entre performances et budget, il faut reconnaître que Samsung reste généreux dans ses modèles FE 2023. La chose se confirme encore avec la Galaxy Tab S9 FE. L’appareil, visuellement très proche de la Galaxy Tab S9 classique, vient avec un écran de 10.9 pouces bénéficiant d’une luminosité maximale de 600cd/m2, renforcée par la technologie Vision Booster. Le tout est supporté par une batterie de 8 000 mAh, supposée tenir 18h en utilisation média. Cerise sur le gâteau, la tablette est certifiée IP68, norme d’étanchéité, comme pour son stylet, le fameux S Pen des appareils Samsung.

Si la Galaxy Tab S9 FE est généreuse, elle vient tout de même avec quelques compromis. Tout d’abord, l’écran, qui n’est pas un Amoled : il s’agit d’une dalle IPS LCD. Moins performant, ce composant n’est pas le seul sacrifice de l’appareil. Pas de SoC Snapdragon ici, mais une puce Exynos 1380 qui n’embarque que 6 à 8 Go de RAM et deux versions de stockage, 128 ou 256 Go. Intéressant, mais quelque peu limité pour une tablette en 2023. Pour autant, ne boudons pas notre plaisir, la Galaxy Tab S9 FE reste malgré tout très attractive.

Like and share if you’d love the new Samsung Galaxy Tab S9 FE with #ATT5G to help you stay on top of your day. https://t.co/7DKW6ZjOLx pic.twitter.com/hepBsftyIs — AT&T Explore (@ATTexplore) October 25, 2023

Quelles performances pour la Galaxy Tab S9 FE Plus ?

Une version supérieure du modèle va être proposée, avec la Galaxy Tab S9 FE Plus. Ici, on retrouve les mêmes caractéristiques que sur la version de base, avec tout de même quelques changements. Un écran plus grand, tout d’abord, au travers d’un LCD 12.4 pouces, supporté par une batterie censée tenir 20 heures, soit deux heures de plus que l’autre modèle. Léger changement pour la puce Exynos qui embarque 8 ou 12 Go de RAM. Plus de mémoire vive, plus d’autonomiee et un plus grand écran sont donc au programme de cette Tab S9 FE+.

Date de sortie, prix…

Les modèles Samsung Galaxy Tab S9 FE et FE + sont disponibles depuis le 4 octobre 2023 chez les revendeurs classiques ainsi que sur le site officiel Samsung. Quatre coloris sont proposés : vert d’eau, lavande, argent et anthracite. Deux versions sont proposées : un modèle uniquement WiFi ainsi qu’un modèle 5G.

Côté prix, Samsung propose un positionnement raisonnable :

Alors, convaincu par cette tablette ?