Samsung Galaxy S8 et S8+ : les mises à jour Android, c’est terminé !

Samsung ne déploiera plus de mises à jour de sécurité Android sur les Galaxy S8 et S8+. Ces smartphones ne seront plus protégés contre les failles de sécurité.

Quand il s’agit de maintenir ses anciens appareils à jour pendant des années, Samsung n’est pas le dernier bien au contraire. En moyenne, le constructeur offre trois ans de mises à jour Android sur ses smartphones. Une pratique à saluer, qui permet aux utilisateurs de garder un appareil en sécurité, en bonne santé, et doté des dernières fonctionnalités développées par la marque.

Seulement, Samsung ne peut pas offrir éternellement un suivi à tous ses appareils, surtout les plus anciens. Voilà pourquoi la marque sud-coréenne a annoncé ce vendredi 7 mai 2021 la fin des mises à jour Android sur les Galaxy S8 et S8+. Lancés en avril 2017, les deux smartphones ne bénéficieront pas des mises à jour sécurité Android et seront donc vulnérables face à d’éventuels nouveaux bugs, ou des failles de sécurité inédites.

De fait, et si vous êtes toujours propriétaire d’un Galaxy S8 ou S8+, il faudra être particulièrement vigilant. Cela veut dire que vous avez un smartphone qui contient l’intégralité de vos messages, vos photos, vos applications bancaires, et bien d’autres données à la merci de n’importe quel hacker. À leur sortie en 2017, Samsung avait promis deux mises à jour Android majeures pour les S8 et S8+. Ce fut effectivement le cas, puisque les deux appareils ont pu migrer vers Android 8, puis Android 9 une année plus tard.

Samsung offre désormais trois ans de MAJ Android

Seulement, les Galaxy S8 et S8+ ont été privés d’Android 10, telle était la politique de Samsung. Nous parlons au passé, puisque le constructeur a récemment changé son fusil d’épaule sur cet aspect. Depuis le lancement des Galaxy S21 en janvier 2021, Samsung a choisi d’étendre le suivi Android sur ces appareils, passant de deux à trois ans.

De fait, les propriétaires de Galaxy S21 pourront bien évidemment bénéficier d’Android 12 et ses nombreuses fonctionnalités inédites dès son déploiement dans le courant de l’année 2021, puis d’Android 13 et Android 14, si telle est leur appellation (Google pourrait très bien arrêter la numérotation et revenir aux desserts qui sait ?).

Si le suivi Android s’arrête donc pour les Galaxy S8 et S8+, notez que les Galaxy S8 Active et S8 Lite sont encore suivis par Samsung. Lancées quelques mois après les S8 et S8+ (en juillet 2017), ces variantes devraient profiter d’une mise à jour Android supplémentaire avant d’être abandonnées par le constructeur à leur tour.

Vous avez encore un Galaxy S8 ou S8+ ? Vous voulez Android 11 sur votre appareil ? C’est quand même possible, mais il faudra passer par le système alternatif LineageOS. Il suffit de suivre ce guide. Bon courage !

Source : Express