Samsung Galaxy S24 et S24 Ultra : tout ce que vous devez savoir !

La fin d’année approche et avec elle, les annonces des principaux flagships du marché. Alors que Samsung finalise sa gamme S24, des fuites viennent nous révéler les premiers éléments sur le prochain smartphone haut de gamme de la marque. On fait le tour des informations dévoilées à ce jour.

Alors que le S24 et sa version Ultra sont attendus pour janvier 2024, le site Smartprix vient de dévoiler un certain nombre d’informations concernant les futurs modèles de Samsung. Au premier rang de ces fuites, c’est le design du smartphone qui est révélé. On retrouve ici un certain nombre d’éléments similaires au S23 : écran de 6,8 pouces, structure identique, même positionnement du module photo…

Un design brut

Mais les fuites révèlent plusieurs changements. On note donc une diminution de 0,2 mm d’épaisseur, un cadre plus fin ainsi qu’un passage à des angles durs, après des années d’arrondis. C’est pour l’instant la seule modification par rapport à l’année dernière. Comme Apple, le coréen semble stagner au niveau du design de ses flagships… Enfin, les images utilisées par les leakers semblent révéler la présence d’une antenne ULB (Ultra Large Bande), qui pourrait offrir une bande passante dédiée au très haut débit. Des informations à prendre avec des pincettes et qui pourraient être confirmées (ou non) par Samsung.

Un module photo au plus haut niveau

On le sait, en 2023, le pilier de la réussite d’un smartphone reste sa performance en prise d’images (photos, vidéos…). Alors, logiquement, les premières fuites semblent confirmer que Samsung a mis les bouchées doubles sur son module. Les premières rumeurs indiquent un capteur principal de 200 Mégapixels, bénéficiant d’un autofocus à détection, habituellement présent sur les appareils photo.

Goood Mooorning #FutureSquad! 😏 Guess who brings you the very first and very early look at the highly anticipated #Samsung #GalaxyS24 ?!… (360° video + stunning 5K renders + dimensions) This exclusive comes on behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/tNY66Rnill pic.twitter.com/1nY6ufkJ5H — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 29, 2023

Du côté du S24 Ultra, on pourrait retrouver un téléobjectif x5, de 50 MP, ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif x3 de 10 MP. Si ces éléments venaient à se confirmer, on devrait donc assister à l’arrivée d’un mastodonte de la photo sur le marché qui, une fois encore, viendrait confirmer la domination de Samsung sur ce secteur.

S24 et S24 Ultra : les informations techniques connues à ce jour

À ce jour, les rumeurs concernant les futurs modèles de Samsung nous donnent un aperçu très léger de la fiche technique. Logique, nous direz-vous, l’appareil n’étant même pas arrivé à sa phase de prélancement. D’après le compte Twitter Onleaks, on devrait retrouver une batterie 5000 mAh avec une puissance de charge capée à 45 W. Le S24 reviendrait sur des puces Exynos, quand le S24 Ultra pourrait bénéficier d’une puce Snapdragon 8 Gen 3 spécifiquement destinée à ce modèle. Mais, d’autres rumeurs indiquent que la puce Exynos devrait être installée pour toute la gamme. Donc, une fois encore, on prend des pincettes et on patiente jusqu’aux annonces de Samsung !

Vers une sortie avancée ?

Enfin, la dernière information majeure issue de ces leaks, c’est la date de sortie de l’appareil. Alors que Qualcomm pourrait avancer la sortie de sa puce Snapdragon 8 Gen 3, Samsung aurait l’intention d’en profiter pour avancer la date de sortie de sa nouvelle gamme de smartphones. Les S24 et S24 Ultra pourraient donc être annoncés d’ici la fin d’année, pour une sortie officielle durant la seconde quinzaine de janvier 2024.

As @UniverseIce mentioned on Weibo, the Galaxy S24 could be released early. It's still a possibility, but here are the reasons:

1. Qualcomm Snapdragon release is one month earlier compared to last year. 2. Samsung is also planning to unveil Exynos 2400 in October this year. https://t.co/naIujc4HHt pic.twitter.com/17XkeBeHlj — Revegnus (@Tech_Reve) September 10, 2023

Beaucoup de suppositions et de rumeurs, donc, concernant la prochaine gamme de flagships du fabricant coréen. Toutes ces informations étant basées sur des fuites, quand bien même fournies par des médias généralement bien informés, il faut prendre des pincettes. Un peu de patience donc pour l’officialisation du modèle, cela n’est qu’une histoire de semaines…