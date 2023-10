Samsung Galaxy S23 FE : un modèle de qualité au prix abordable ?

Alors que l’annonce des Samsung Galaxy S24 et S24 Ultra approche, l’entreprise coréenne vient de dévoiler son Galaxy S23 FE. Un smartphone qui allie puissance et tarif abordable, malgré quelques compromis. Tout juste annoncé, son arrivée en France n’est pas pour tout de suite. C’est quoi la gamme Samsung Galaxy Fan Edition ?

Vous ne connaissez pas la gamme Fan Edition de Samsung ? Pas de soucis, on fait les présentations. Il s’agit d’une ligne de smartphones pensée pour proposer, à des prix relativement abordables, des modèles malgré tout haut de gamme. Lancé en 2020, le modèle vise à compenser la baisse des ventes liée à la pandémie, en s’adaptant aux attentes tarifaires des consommateurs. Résultat, Samsung nous a proposé le S20 FE, puis le S21 FE et bientôt le S23 FE. Pour l’anecdote, il n’y a pas eu de S22 FE, pour cause de pénuries de puces, les stocks étant priorisés sur les flagships de la marque.

Un condensé de compromis

Alors, pour proposer un smartphone proche du haut de gamme tout en conservant un tarif abordable, Samsung opère quelques compromis sur ses modèles FE. Et c’est bien le cas de son S23 FE. On retrouve donc quelques éléments moins puissants que sur la gamme Galaxy S23 classique. Tout d’abord, le module photo est légèrement moins performant, avec un téléobjectif x3 de 8 Mpx, même si le capteur principal reste similaire.

Ensuite, pour les modèles européens, on retrouve une puce Exynos 2200, là où les autres pays auront droit à un SoC Snapdragon. Un choix qui peut poser question, à la vue des nombreuses critiques émises sur les modèles Exynos, mais qui suit la rumeur déjà évoquée d’un retour à cette marque pour la gamme S24.

Du reste, Samsung semble proposer la double version classique, à 128 Go ou 256 Go de stockage, avec une batterie de 4 500 mAh pour une charge à 50% en 30 minutes. Côté écran, le S23 FE propose un AMOLED de 6.4 pouces, soit 0.3 pouces de plus que le S23 standard. Enfin, les standards 5G, WiFi 6E et Bluetooth 5.3 sont intégrés au modèle. Celui-ci sera disponible en quatre couleurs : menthe, violet, crème et graphite, plus bleu et orange en exclusivité sur le site Samsung.

Prix, date de sortie : il faudra être patient

Si Samsung vient d’officialiser son S23 FE, aucune information n’a pour l’instant fuité concernant les détails de sa sortie en France et en Europe. Pour l’heure, un faisceau d’indices nous permet d’envisager son arrivée sur le Vieux Continent. Tout d’abord, Samsung a dévoilé cette information à la presse française. Ensuite, le communiqué mentionne la spécificité de la puce Exynos pour l’Europe.

Sauf annulation de dernière minute, comme ce fut le cas pour le S22 FE, le S23 FE devrait donc finir par arriver. Le prix en France n’est pas encore connu, seul le prix indien a pour l’heure été dévoilé : environ 670€. Il faudra donc être patient pour en savoir plus !