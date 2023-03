Samsung Galaxy S23 : de gros problèmes de flou pour l’appareil photo ?

Le Samsung Galaxy S23 vient tout juste de sortir qu’il déchaîne déjà les passions. Il faut dire la fiche technique du dernier né de la marque sud-coréenne est impressionnante. Un écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2x de 6,1 pouces à la résolution de 2340 x 1080 pixels… Un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 fort d’une mémoire RAM de 8 Go et une capacité de stockage de 256 Go…Et surtout, un appareil photo doté d’un capteur grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. De quoi faire des chefs-d’œuvre et devenir le nouveau Yann Arthus-Bertrand ? Selon les derniers retours d’expérience, rien n’est moins sûr.

Galaxy S23 and S23+ camera blur issue is frustrating users https://t.co/4rDsPkSrMo — SamMobile (@SamMobiles) March 11, 2023

Samsung Galaxy S23 : Objectif non atteint ?

Il semblerait en effet que le Samsung Galaxy S23 ne soit pas si parfait qu’on pourrait le croire. Sur certains forums d’utilisateurs, un problème récurrent attise les conversations. Il concerne le capteur optique et les photos qu’il vous permet de prendre. Sur des clichés capturés apparaît ainsi une sorte de flou alors que la mise au point automatique ne s’est pas faite sur certaines parties.

Ce phénomène a même aujourd’hui un surnom : la banane floue. Cela lui vient de la forme arrondie de cet effet de brume non demandé. Ce désagrément est également présent sur les S23+ et rappelle étrangement un problème similaire déjà présent sur les modèles S22 qui utilisaient le même capteur. Cela pourrait donc venir de la chaîne de fabrication des différents appareils munis de pièces défectueuses. Il faut dire que chez certains utilisateurs ce problème de banane n’apparaît absolument pas sur les clichés…

Il n’existe pour l’instant aucune solution officielle à ce problème si ce n’est, comme l’a préconisé Samsung faire la mise au point vous-même. Ce qui n’est pas non plus la mort mais tout de même un peu décevant pour un smartphone à plus de 1000 €.