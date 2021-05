Samsung Galaxy S21 : quel modèle choisir ?

Sortis en tout début d’année, les derniers flashships de la marque coréenne sont tous les 3 de petits bijoux sous Android 11. Mais à chaque fois que Samsung sort une nouvelle gamme, on ressent toujours un genre d’embarras… Entre le Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, lequel choisir ? Nous allons vous permettre d’y voir plus clair.

Si les trois appareils sont certifiés IP68 pour une protection à l’eau et à la poussière, le Samsung Galaxy S21 est le plus compact des trois (151,7 x 71,2 x 7,9 mm), mais aussi le plus léger avec ses 127 grammes sur la balance. Un appareil pour ceux qui ne sont pas adeptes des grands écrans ? Oui et non puisqu’avec sa diagonale de 6,2 pouces, la dalle reste tout de même très confortable (les deux autres sont équipés d’écrans 6,7 pouces et 6,8 pouces). Le S21 est un peu plus fin, mais aussi plus haut (161,5 x 75,6 x 7,8 mm) tandis que le smartphone Premium est comme d’habitude encore plus volumineux avec des dimension de 165,1 x 75,6 x 8,9 mm et un poids de 228 grammes. Notons que la dalle du S21 Ultra est la seule qui soit incurvée.

Des écrans au contraste infini

En parlant de l’écran, même si on a affaire à des dalles AMOLED Gorilla Glass 7 de 120 Hz, la définition s’arrête au FHD+ pour les S21 et S21+ tandis qu’on a le droit à du WQHD+ (3200x1440x) pour la version Ultra. Contrairement au Galaxy Note20 Ultra, on n’aura pas à choisir entre le rafraîchissement variable et la haute définition : c’est fromage et dessert. L’avantage ? La batterie est économisée tandis que la fluidité reste au top en fonction des applis qu’on utilise. Côté autonomie justement, on pourra compter sur des accus de respectivement 4000, 4800 et 5000 mAh avec le Super Fast Charging 25W et une charge sans fil de 15W. La charge inversée est disponible sur les trois modèles avec une puissance de 9W.

Trois bêtes de course

En ce qui concerne la puissance, c’est le fondeur maison qui a été choisi pour les appareils européens avec un Exynos 2100 gravé en 5 nm et adossé à 8 Go de RAM pour les S21 et S21+ ou 12/16 Go pour le S21 Ultra. Même si les versions avec les Snapdragon 888 sont légèrement au-dessus dans les benchmarck, on ne se rend absolument pas compte de la différence à l’usage. Il s’agit de trois bêtes de course. Point. Pour le stockage, le S21 Ultra se dote de 128, 256 et 512 Go tandis que les deux petits frères sont disponibles en 128 Go et 256 Go.

La photo au centre de l’expérience

Côté photo, les S21 et S21+ disposent des mêmes caractéristiques : un objectif principal de 12 mégapixels (ouverture f/1.8 et équivalent argentique 26 mm), un ultra grand-angle de 12 MP (13 mm) et un zoom optique x3 de 64 MP. Pour la vidéo on pourra shooter en 4K à 60 fps. Le S21 Ultra propose une expérience un cran au-dessus avec un objectif 108 MP (qui regroupe les pixels par 9 pour améliorer la captation de lumière) et pas moins de deux téléobjectifs : un zoom x3 stabilisé et un zoom périscopique x10. Et du côté de la vidéo, on frise la perfection avec de la 8K particulièrement ambitieuse.

Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour faire votre choix