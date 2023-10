Samsung Galaxy : les téléphones champions de la longévité ?

En matière de support technique, Samsung fait figure de bon élève depuis des années. Avant même que cet élément ne devienne un réel argument marketing, les smartphones de la marque ont bénéficié d’un suivi de haut niveau : deux à quatre années de mises à jour majeures par appareil (selon le modèle) et cinq années de mises à jour de sécurité. Mais l’entreprise pourrait se voir dépasser par un autre fabricant.

Dans le monde d’Android, Samsung s’est donc imposé, depuis des années, comme le leader incontesté du suivi technique. Incontesté jusqu’à aujourd’hui, car Google a récemment bousculé la donne en garantissant un support logiciel largement étendu pour ses Pixels, à compter du Pixel 8.

'In an interview with @SamMobiles, the chief engineer at Samsung MX revealed that they are preparing to extend security updates beyond 5 years

It's also mentioned that Samsung currently updates over 150 different devices, way more than Apple, Google & others pic.twitter.com/RuJ91AWzVL

