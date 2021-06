Samsung Galaxy A52 : un écran « Premium »

Samsung est un fabricant d’écrans si réputé que de nombreuses autres marques passent leurs commandes chez le coréen. C’est notamment le cas de son concurrent direct puisque les dalles OLED des iPhone 12 mini, Pro et Pro Max sont signées Samsung. Pour son Galaxy A52, la firme a choisi un écran de 6,5 pouces (16,5 cm) au ratio 20:9 avec une définition de 2400×1080 pixels. Mais c’est surtout la résolution de 405 DPI qui impressionne puisque, à titre de comparaison, le dernier OnePlus 9 propose la même chose (402 DPI) pour un prix bien plus conséquent.

Un rafraîchissement 120 Hz sur le version 5G

Grâce à sa technologie Super AMOLED, le Galaxy A52 propose un excellent taux de contraste. Rappelons que les écrans de ce type n’allument tout simplement pas les pixels qui ne sont pas utilisés : cela augmente l’autonomie tout en affichant des noirs profonds. Encore plus fort, le taux de rafraîchissement est ici de 120 Hz pour la version 5G et de 90 Hz pour le Galaxy A52. Alors que les derniers iPhone sont toujours en 60 Hz, ce chiffre est tout simplement synonyme d’une navigation beaucoup plus fluide et d’un vrai plus lors de visionnage de vidéo ou de parties de jeux vidéo.

Luminosité, contraste, colorimétrie : 5/5

Mais les qualités du Galaxy A52 ne s’arrêtent pas là puisque sa luminosité oscille entre 1,8 cd/m² et 800 cd/m². Ce qui veut dire que vous serez autant à l’aise sous votre couette que sur la plage. Notons aussi que la luminosité adaptative fait très bien le job en temps réel. Au niveau de la colorimétrie, c’est encore une fois impeccable. Car même si la dalle a tendance à tirer un peu vers le bleu, il est possible de la paramétrer pour qu’elle se plie à votre rétine. On peut choisir des tons vifs ou naturels en réglant la balance de blancs du plus froid au plus chaud. Dans les Paramètres avancés, il est possible de régler chaque composante RVB. Merci One UI 3.1 !

Reprise de votre ancien appareil : faites baisser la facture !

L’appareil dans sa version 5G coûte normalement 449 € avec 128 Go de stockage, mais en ce moment vous aurez le modèle 256 Go pour le même prix. Jusqu’au 2 juin, vous disposez aussi d’une remise de 50 € pour le modèle 4G. Enfin, Samsung peut reprendre votre ancien appareil jusqu’à 105 €. Allez faire un tour sur le site officiel pour voir toutes les remises du moment.