Samsung Galaxy A52 5G : un milieu de gamme qui a tout pour plaire !

Après avoir cartonné avec le Galaxy A51, Samsung revient en force avec son digne successeur : le Galaxy A52 5G ! Entre la compatibilité 5G, un écran AMOLED 120 Hz et une autonomie généreuse de deux jours, difficile de trouver mieux !

En 2020, Samsung avait frappé très fort sur le segment des milieux de gamme avec le Galaxy A51. Doté d’un excellent rapport qualité/prix, l’appareil a rapidement trouvé preneur, pour se retrouver en tête des ventes mondiales ! Fort de ce succès, la marque sud-coréenne se devait donc de proposer un digne successeur au Galaxy A51.

Deux déclinaisons pour 2021

De fait, Samsung lance en mars 2021 les Galaxy A52 et A52 5G. Ici, nous nous attarderons sur le second. Pour résumer, disons que le constructeur a repris l’excellente formule du Galaxy A51 et l’a nettement amélioré.

En premier lieu et comme son appellation le suggère, le Galaxy A52 5G est compatible avec la dernière génération de réseau mobile et s’impose de fait comme une portée d’entrée ultra accessible à la 5G. En effet, difficile de trouver un smartphone compatible 5G à moins de 450 € ! Il faut rajouter à cela une fiche technique particulièrement séduisante :

Un écran somptueux AMOLED 6,5” en définition FHD+ 2400 x 1080 pixels, le tout doté d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

Un processeur Snapdragon 750G accompagné de 6 Go de RAM

128 Go de mémoire interne extensible via une carte MicroSD

Un quadruple capteur photo d’excellente facture

Évoquons justement l’ensemble photo de ce Galaxy A52 5G, qui bénéficie d’ailleurs de nettes améliorations par rapport à son prédécesseur. En premier lieu, on retrouve un capteur principal 64 MP d’excellente qualité : les détails sont nets, les contrastes sont de qualité, et le piqué est présent. Mention spéciale au HDR, particulièrement bien géré. Le mode nuit est également de la partie et vous permettra de prendre des photos bien plus lumineuses une fois le soleil couché.

Complet sur la partie photo

On retrouve également un très bon mode portrait, rendu possible par le capteur TOF 5 MP embarqué. Le détourage est parfait, rien à dire. Quant au capteur macro de 5 MP, il offre des clichés riches en détail et en couleurs. Ce quatuor est complété par un capteur ultra grand-angle de 12 MP, pour les amateurs de panoramique.

Vous l’aurez compris, le Galaxy A52 5G est un smartphone doté d’un excellent rapport qualité/prix. Et encore, nous n’avons même pas mentionné sa certification IP 67 (protégé contre les éclaboussures et l’immersion jusqu’à un mètre) et la présence de deux haut-parleurs stéréo de qualité, idéaux pour ceux qui n’ont pas d’écouteurs.

Reprise de votre ancien appareil : faites baisser la facture !

Si vous trouvez que 449 € constitue une trop grosse somme, sachez que Samsung peut reprendre votre ancien appareil jusqu’à 105 € et ce, même si votre smartphone est d’une autre marque. Le Samsung Galaxy A52 5G se retrouve alors à 344 € : une aubaine pour un appareil de ce calibre…