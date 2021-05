Samsung Galaxy A52 5G : le nouveau roi des milieux de gamme est enfin là

La concurrence est acharnée sur le marché des smartphones de milieu de gamme. Il faut dire que de nombreuses marques chinoises ont investi ce marché porteur, entre Xiaomi, Oppo, OnePlus ou encore Huawei. Pas de quoi toutefois inquiéter Samsung, qui est bien déterminé à rester leader sur ce segment, notamment grâce à sa gamme Galaxy A. Voilà pourquoi en mars 2021, le constructeur sud-coréen a lancé le Galaxy A52 5G, un smartphone particulièrement séduisant, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, et vous l’aurez compris à son appellation, le Galaxy A52 est compatible 5G grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 750G.

Du haut de gamme à un prix maîtrisé

Notez que cette puce s’accompagne de 6 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne, de quoi assurer d’excellentes performances. Mais quoi de mieux pour profiter de cette puissance qu’un bel écran ? Samsung a toujours été leader dans ce domaine, et le prouve une fois de plus avec cette superbe dalle Super AMOLED 6,5 pouces en définition FHD+ 2400 x 1500 pixels et une résolution de 407 DPI. Le tout doté d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz !

Difficile de trouver mieux sur un milieu de gamme. Ce n’est pas fini puisque le Galaxy A52 5G profite également d’une batterie généreuse de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 25W. De quoi tenir une journée et demie sans sourciller. La partie photo n’est pas en reste avec un quadruple capteur principal solide composé d’un très bon module principal de 64 MP avec stabilisation d’image optique, un ultra grand-angle de 12 MP, un macro objectif de 5 MP et un capteur dédié à la profondeur de champ de 5 MP. Une offre photo complétée par un capteur à selfie de 32 MP.

Une version 4G moins onéreuse

Cerise sur le gâteau, le Galaxy A52 5G est certifié IP67. En d’autres termes, l’appareil est protégé contre les éclaboussures et peut résister à une immersion jusqu’à un mètre de profondeur. Précisons que cette certification est plutôt rare sur les appareils de milieu de gamme. Concluons cette présentation par le prix du Galaxy A52 5G, assurément l’un de ses principaux points forts. En effet, Samsung propose le Galaxy A52 5G à 449 € seulement, de quoi goûter aux joies de la 5G à moindre coût. Et si la 5G n’est pas la priorité, vous pouvez vous tourner sur la version 4G du Galaxy A52 proposée à partir de 379 €. Il faudra toutefois se contenter d’une dalle 90 Hz au lieu de 120 Hz.

Une offre de remboursement + la reprise de votre ancien appareil

Si vous trouvez que 449 € constitue quand même une trop grosse somme, sachez que jusqu’au 31 mai 2021, le Samsung Galaxy A52 5G passe à 399 € grâce à une offre de remboursement de 50 €. Ce prix peut encore être descendu puisque Samsung reprend votre ancien appareil jusqu’à 105 € en fonction du modèle et de l’état de celui-ci, même si votre smartphone n’est pas de marque Samsung.

En cumulant la reprise et l’ODR, le smartphone peut alors passer de 449 € à 294 €. Et là, c’est carrément une affaire en or.