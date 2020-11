Samsung : bye bye les Galaxy Note ?

Depuis plusieurs années maintenant, le haut de gamme de Samsung est occupée par deux familles : les Galaxy S et les Galaxy Note. Si vous suivez un tantinet l’actualité Android, vous savez probablement que la particularité première des Note est d’embarquer un S-Pen, le fameux stylet made in Samsung.

À l’heure actuelle, le Galaxy Note 20 est le dernier représentant de la gamme Note… Et il pourrait bien en être le dernier. En effet, la volonté de Samsung de promouvoir sa nouvelle gamme de smartphones pliables, les Galaxy Z, pourrait bien changer la donne. Selon des informations du média sud-coréen AjuNews, le constructeur pourrait intégrer le S-Pen à ses futurs appareils pliables et aux prochains Galaxy S 21.

La fin des Galaxy Note paraît inévitable

Cette nouvelle n’est pas étonnante. Nous avons déjà la confirmation que Samsung va équiper le Galaxy S21 Ultra d’un S-Pen. Et pour cause, avec une dalle de 6,8 pouces, l’entreprise aurait tort de ne pas intégrer un tel accessoire. En parallèle, le Galaxy Z Fold 3, prochain smartphone pliable de la firme de Séoul, devrait également accueillir le S-Pen. Ici encore, son intégration est logique, l’appareil pouvait adopter la taille d’une tablette une fois déplié.

D’ailleurs, Samsung aurait spécialement revu la composition de l’écran pliable du Z Fold 3 pour l’utilisation du S-Pen, en y incluant une couche de verre ultra fin et bien plus résistant. De fait et si l’ajout du S-Pen sur ces deux gammes se confirme, Samsung pourrait très bien se débarrasser de la gamme Note, au profit des Galaxy S et Z.

Bien entendu, il convient pour l’instant de prendre ces informations avec des pincettes. D’après nos renseignements, les Samsung Galaxy S21 pourraient officiellement présentés aux alentours du 14 janvier, pour une commercialisation fin janvier 2021. Nous en apprendrons plus à ce moment-là.

Pour rappel, le Galaxy S21 pourrait bien ne pas embarquer de chargeur dans la boite. Après s’être moqué copieusement d’Apple pour avoir retiré l’accessoire du packaging de l’iPhone12, le constructeur sud-coréen semble au final avoir trouvé l’idée judicieuse. Ici encore, nous en aurons la confirmation lors de la présentation officielle des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra.

Source : AjuNews