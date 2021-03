Samsung annonce une barrette RAM DDR5 de 512 Go à 7200 Mb/s

2021 devrait marquer l’arrivée de la DDR5. Très certainement dans un premier temps dans les datacenters et serveur pour ensuite être commercialisée au grand public. Samsung acteur majeur dans les composants de mémoire, a d’ores et déjà présenté une barrette RAM DDR5 de 512 Go capable d’atteindre des débits jusqu’à 7200 Mb/s.

Ce 25 mars 2021, Samsung a dévoilé une barrette RAM DDR5 qui promet d’offrir des performances haut de vol. Cette dernière exploite la technologie HKMG (High-K Metal Gate) qui permet entre autres de réduire les courants de fuite et améliorer les performances.

Des performances doublées par rapport à la DDR4

Le HKMG assure une diminution conséquente de la consommation électrique (-13%), mais aussi un voltage revu à la baisse (1,1v) en comparaison à celui des barrettes RAM de génération précédente. Les performances en terme de débits sont doublés et peuvent en théorie atteindre des vitesses jusqu’à 7200 Mb/s. À voir dans la pratique…

À titre d’information, la technologie HKMG est utilisée depuis 2018 par Samsung, notamment au sein de ses composants de mémoire VRAM GDDR6. Concernant les caractéristiques techniques de la barrette RDIMM de Samsung, on retrouve un assemblage de 32 modules de 16 Go composés chacun des empilements de 8 modules 16 Go. Cela est rendu possible grâce à la technologie TSV (Through Silicon Via).

Intel participe aussi à la conception des barrettes DDR5, aux cotés de producteurs de composants de mémoire comme Samsung. Carolyn Duran, vice-présidente et directrice générale de la division Mémoire et technologie IO chez Intel a d’ailleurs communiqué à ce sujet : “Les équipes d’ingénieurs d’Intel travaillent en étroite collaboration avec des leaders de la mémoire comme Samsung pour fournir une mémoire DDR5 rapide et économe en énergie, optimisée en termes de performances et compatible avec nos prochains processeurs Intel Xeon Scalable, dont le nom de code est Sapphire Rapids.”

Encore en phase de tests, Samsung a commencé à fournir des échantillons pour validations à l’ensemble de ses partenaires. Ce dans le but d’obtenir les certifications, notamment pour des usages dans les domaines suivants : l’informatique exascale (super calculateur), l’analytique, la mise en réseau et d’autres charges de travail à forte intensité de données.

Si ce sont les entreprises du domaine informatique et de la recherche qui auront le privilège de les utiliser en premier, les barrettes RAM DDR5 devraient cela dit ne pas être disponibles avant 2022-2023 pour le grand public. Si vous voulez monter votre PC ou lui donner un second souffle, il faudra encore faire avec la RAM DDR4…

Source : Génération-nt