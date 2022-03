RT France/Sputnik : comment déjouer la censure en quelques clics avec un VPN ?

« L’Europe, c’est la paix », « l’Europe c’est la liberté ». C’est ce qu’on nous rabâche depuis des années et pourtant on voit qu’il y a des civils bombardés à moins de 3 heures de Paris et que l’Union européenne vient de censurer deux médias, dont RT (Russia Today) France. Ce dernier, qui ne s’est jamais caché d’être subventionné par la Russie est pourtant très bien implanté avec plus de 2 millions d’abonnés sur YouTube et 176 journalistes français maintenant au chômage. Cette TV « dissidente » a pourtant disparu du jour au lendemain sur la seule décision de la Commission européenne présidée par Usula von der Leyen.

Que des gens pour qui vous n’avez jamais voté. Elle est belle la démocratie.

Un VPN pour retrouver la pluralité journalistique

Attention, il ne s’agit pas ici de donner un blanc-seing à ces deux médias, mais qu’en est-il de la pluralité et de la sacro-sainte « liberté d’expression » ? Et si un jour c’était Cnews, Canal+ où n’importe quelle autre chaîne qui était frappée par la censure ? Interdit de diffusion dans l’Union européenne, les chaînes RT France et Sputnik continuent pourtant de proposer des programmes sur YouTube, mais il faudra passer par un VPN et une IP hors UE. Nous allons vous expliquer comment faire avec l’un des VPN les moins chers du moment, CyberGhost, qui propose une offre à 1,99€/mois. Mais le principe est le même pour tous les autres dont vous trouverez un classement comparatif ici.

Changez d’IP pour retrouver la liberté !

1/ Frappées par la censure !

Lorsqu’on se connecte sur la chaîne YouTube de RT France ou de Sputnik France, nous avons le droit à un simple message qui dit que le contenu n’est pas disponible dans votre pays. Des chaînes de 1,16 million et 220 000 abonnés ont disparu d’un claquement de doigts le mercredi 2 mars. RT France a même vu sa licence de diffusion de l’ARCOM révoquée : plus de TV via box Internet ou diffusion satellite.

2/ Une IP algérienne ?

Avec un VPN, il suffit de trouver un pays qui n’interdit pas les chaînes. Pas facile, car si la censure concerne l’UE, la Suisse, la Norvège et même le Royaume-Uni ont banni ces chaînes. Sans doute par solidarité… Il faudra prendre une IP algérienne ou russe pour accéder à la chaîne. Ce sont les pays les plus proches au niveau de la distance.

3/ Retrouvez RT France et Sputnik France

Vous pourrez alors voir les anciennes vidéos, une sorte de direct qui rediffuse d’anciens reportages et même de nouvelles vidéos en français qui continuent pour le moment à être diffusées à rythme régulier.

