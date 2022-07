Roblox : machine à fric ou simple jeu ? Comment protéger vos enfants ?

Si vous avez des enfants de 7 à 15 ans dans votre entourage, vous avez forcément déjà entendu parler de Roblox. Cette plate-forme de jeux en ligne très populaire est aussi accusée de profiter du travail des enfants, de proposer du contenu non adapté à l’âge des enfants et de pousser à l’achat…

Roblox est une plate-forme disponible sur mobile (Android et iOS), mais aussi via navigateur sur PC ou Mac. Lancée en 2004, elle propose aux enfants de 7 à 15 ans de jouer entre amis, mais aussi de créer leurs propres jeux grâce à un système ne nécessitant pas de connaissances en programmation. Très populaire avec ses 50 millions d’utilisateurs actifs, Roblox n’hésite pas à faire appel à des personnalités à la mode auprès des jeunes pour faire parler d’elle (vous ne les connaissez pas, mais eux oui).

Roblox profite du travail des enfants ?

Ce qui cloche avec la production des jeux, c’est que sur les 10 millions d’utilisateurs qui ont déjà tenté l’expérience créative, peu ont réussi à « percer » : les jeux mis en avant par Roblox sont rarement des productions artisanales, car il faut pour cela être très populaire et payer pour mettre son jeu en avant. Car l’argent est bien au centre de Roblox. Il faut aussi payer pour débloquer des fonctionnalités dans les jeux, améliorer son avatar, etc. Mais concernant la création de jeu, le problème est de faire croire à des enfants qu’ils ont une chance de devenir populaire. Imaginez un YouTube où il serait possible de payer pour faire grimper votre vidéo. Si on imagine bien des YouTubers adultes passionnés tomber dans le panneau, imaginez des enfants… Le plus fou dans tout ça, c’est que Roblox ne prend pas 10, 20 ou 30 %… mais 73 % des revenus engrangés par les créations ! C’est presque de l’esclavagisme d’autant que pour récupérer son argent, il faudra générer 1000 € de recettes. C’est énorme. Donc même si le jeu de votre enfant connaît un petit succès, il pourrait ne jamais voir le fruit de son labeur…

On comprend mieux les 38 milliards de capitalisations du site.

À lire également : Comment localiser, surveiller et espionner facilement le téléphone de vos enfants ?



Du contenu pas toujours adapté…

Roblox est à la mode et il est difficile de dire à son enfant qu’il n’y jouera pas. On pourra par exemple avoir une conversation avec lui et lui expliquer de ne rien attendre de la plate-forme s’il désire créer un jeu. On peut aussi lui expliquer le côté mercantile de la plate-forme. L’autre chose qu’il faudra voir avec lui c’est l’âge requis pour tel ou tel jeu. Roblox est une plate-forme ouverte aux joueurs de plus de 7 ans, mais elle ne vérifie rien lorsqu’il s’agit de sélectionner tel ou tel jeu. Il n’y a pas d’âge requis et même si Roblox fait le ménage dans les gros mots ou des images inappropriées, elle ne fait rien contre le sang, les histoires de meurtres ou d’horreur. Notez aussi que Roblox dispose naturellement d’un chat où tout ce petit monde peut papoter. Inutile de vous dire la dangerosité de laisser un enfant seul et sans filet. Nous allons donc maintenant voir comment rendre Roblox plus sûr pour vos enfants avec quelques réglages…

Comment sécuriser Roblox pour vos enfants ?

Bien configuré et avec un dialogue avec votre enfant, Roblox n’est pas une appli si mauvaise que cela. Elle peut être parfois frustrante à cause de l’incitation aux achats « in-app », mais c’est un vaste terrain de jeux. Si votre enfant est mal à l’aise avec un autre joueur ou un jeu, il est possible de les signaler. Après, vous pouvez vous-même paramétrer certains aspects de Roblox :

1/ Le contrôle parental

Rendez-vous dans l’icône en bas avec les trois petits points puis allez dans Paramètres. Dans Contrôles parentaux, activez l’interrupteur et entrez votre adresse e-mail. Validez votre adresse en cliquant sur le bouton. Redémarrez Roblox et activez l’interrupteur une nouvelle fois pour paramétrer votre code PIN. Ce code sera nécessaire pour changer les Paramètres.

2/ Les paramètres de confidentialité

Vous pouvez maintenant aller dans Confidentialité et régler tout ce qui vous semble cohérent avec l’âge de votre enfant. Il ne pourra pas changer ces Paramètres à moins d’avoir votre code PIN : qui peut envoyer des messages à votre enfant, qui peut parler avec lui dans l’application, qui peut l’inviter sur des serveurs privés, qui peut se joindre à lui, etc. Si vous avez un doute, mettez partout « Amis » : il n’y aura donc que des amis pour interagir avec votre progéniture. Il faudra donc là encore avoir une discussion pour bien lui faire comprendre de ne pas accepter n’importe qui comme ami… Dans ce même menu, on peut aussi régler le niveau de filtrage du chat en fonction de l’âge de l’enfant.

Comme souvent avec les mesures de contrôle parental, il n’y a pas de solutions miracles…