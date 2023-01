Revenge Porn : le sordide à la chaîne s’installe sur les réseaux

Ils sont des milliers à partager des images intimes, des « nudes », sans autorisation. En toute tranquillité, ces diffusions se font sur des réseaux sociaux pourtant grand public : Twitter, Snapchat mais surtout Telegram. Depuis le premier confinement, les chiffres de ces partages de médias ont explosé.

Une pratique en pleine explosion

On retrouve dans ces groupes des centaines, voire des milliers de membres qui s’échangent des photos dénudées et des sextapes, principalement de leurs anciens partenaires. Par vengeance, pour une tromperie, par frustration ou pour d’autres obscures raisons, ces internautes décident donc de diffuser en masse ces contenus intimes. Les utilisateurs sont très majoritairement des hommes, les victimes sont des femmes pour l’écrasante majorité.

Telegram fait la sourde oreille

Le réseau social qui a le plus contribué au développement du Revenge porn est Telegram. Des dizaines de groupes de partages de médias se sont montés, certains rassemblant jusqu’à plus de 30 000 membres. Le problème : Telegram ne modère pas, ou peu. En cause, ses règles d’utilisation : si les contenus pornographiques illégaux, comme le Revenge porn, sont bel et bien interdits, la plateforme refuse les signalements de groupes privés.

« Je me lève et je vois une vidéo de moi nue sur Snapchat » – n’hésitez pas à vous faire aider ; contactez ⁦@StopFisha⁩ https://t.co/deEchNUvv0 — 🌸🦋🌸 (@moustikdeformen) January 8, 2023

Pour le réseau social, donc, un groupe de plusieurs dizaines de milliers de membres est considéré comme privé. On repassera pour la cohérence. Dans les faits cependant, cela mène à une totale impunité pour ceux qui partagent et consomment ces contenus. Rappelons que, pourtant, il s’agit de délits punis par la Loi et passibles de prison :

Photographier ou filmer une personne ou transmettre son image, sans son accord, lorsque l’image a un caractère sexuel, est sanctionné de 2 ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende.

Comment se prémunir ?

En premier lieu, il est recommandé d’éviter de partager des images à caractère intime avec d’autres personnes si elles peuvent être conservées. En d’autres termes, si vous souhaitez échanger ce genre de contenus, tournez-vous vers des messageries privées qui ne conservent pas les contenus (les fameuses messageries éphémères) empêchant les captures d’écrans. On trouve cette fonctionnalité sur Snapchat, Messenger et même WhatsApp avec sa vue unique depuis peu.

"Fisha", "Slut Shaming", "Revenge Porn" : ça ne vous parle peut-être pas mais ça parle à vos enfants. 2 numéros verts anonymes et gratuits existent. Faites-les connaitre :

➡️ 30 20

➡️ 0800 200 200 @eenfance + d'infos sur la campagne @MTendue : https://t.co/JKgJOQ0kTx pic.twitter.com/XaZaho2FYk — Adrien Taquet (@AdrienTaquet) May 2, 2020

Il peut aussi être intéressant de protéger son identité en évitant la présence, sur ces images, de tout élément permettant de vous identifier : visage, tatouages, éléments de décor…

Si malgré tout, vous êtes victime de Revenge porn, vous pouvez agir. Parlez-en autour de vous, contactez les autorités en déposant plainte au commissariat ou à la gendarmerie et rapprochez-vous d’une association d’aide aux victimes comme Stop Fisha ou e-enfance si la victime est mineure.