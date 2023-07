Restrictions Twitter : comment contourner les nouvelles limitations ?

C’est la grande question depuis les premières limitations annoncées par Musk. Pour quelle raison le réseau social a décidé de restreindre le nombre de tweets consultables par un utilisateur ? D’après le grand patron de la plateforme, il s’agirait d’une sombre histoire de scraping de données qui viendraient surcharger les serveurs de Twitter.

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day – Unverified accounts to 600 posts/day – New unverified accounts to 300/day

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

A côté de cela, impossible d’ignorer l’aspect opportuniste de ces restrictions. Pour l’entreprise, il s’agit une nouvelle fois de valoriser l’intérêt des comptes payants, qui, depuis leur lancement, peinent à convaincre la majorité des utilisateurs. Enfin, dernière hypothèse au tableau, on apprend que le réseau social façon Musk aurait refusé, début juin, de payer ses factures Google Cloud.

Bon, tout ça c’est très bien, mais comment faire pour revenir à un usage classique de Twitter ? Pour cela, deux solutions existent : revenir sur l’ancienne version de Twitter, ou passer par un VPN.

Si vous souhaitez utiliser Twitter sans limitation, vous pouvez vous tourner vers Old Twitter, une extension pour navigateur sous Mac et Windows. Celle-ci vous donne la possibilité d’utiliser l’interface de 2015, sans aucune limitation appliquée. Elle est disponible sur Mozilla, Chrome et Edge.

Cependant, cette extension n’est pas présente sur Safari, Brave ou encore Opéra.

L’usage d’un VPN est aussi une solution viable pour contourner les restrictions. CyberGhost est le VPN le moins cher du moment puisqu’il ne coûte que 2,11 €/mois. À titre de comparaison, NordVPN qui est lui le plus connu des VPN, est affiché à 4,49 €/mois pour un service équivalent. Faites votre choix !

Voilà, vous pouvez consulter plus de 1 000 tweets par jour !

Pendant ce temps, Twitter continue donc de s’enfoncer dans la crise. Si pour l’heure, une majorité d’utilisateurs semble rester fidèle à l’oiseau bleu, on note tout de même une légère accélération dans les migrations vers d’autres plateformes.

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.

Some notes on getting started and the future of the product…

