Résiliation des forfaits Internet et mobile : du nouveau avec la loi sur le pouvoir d’achat

C’est une bonne nouvelle qui va arriver courant 2023 avec cette loi globale sur le pouvoir d’achat dernièrement votée à l’Assemblée nationale. Il sera en effet bientôt possible de résilier son abonnement Internet et son abonnement mobile très facilement avec la mesure « résiliation en 3 clics ». Le but est bien sûr d’éviter d’avoir à envoyer un recommandé pendant une certaine période. À la place d’une procédure pénible et chronophage, il suffira donc de résilier depuis le site du fournisseur : Bouygues, Orange, Free ou SFR.

Mieux que la loi Chatel

Et ce n’est pas tout puisque cette loi permettra bientôt de réduire les frais de résiliation. Seul hic, cela ne concerne que les ventes groupées, par exemple si vous avez pris un forfait avec un smartphone. C’est un peu dommage, mais cela va quand même dans le bon sens puisque ces offres sont parfois considérées comme abusives. Aujourd’hui, la somme due au bout de 13 mois est de 25 %, mais elle baissera à 5 %. Imaginons que vous avez un engagement de 24 mois avec des mensualités de 25 €. Passé le 13e mois, vous devrez encore 12 mois à 25 €, soit 300 €. Avec la loi Chatel, vous devez payer 75 € pour vous désengager (300 divisés par 4), mais avec la loi globale sur le pouvoir d’achat, vos ne paierez que 15 € (300 divisés par 20) !

