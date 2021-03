Test & Avis Meetic : L’appli de rencontre la plus populaire pour des relations sérieuses

Faut-il choisir Meetic en 2021 ? Les applis et sites de rencontre sont aujourd’hui tellement nombreux que même les plus volontaires des célibataires risquent de se perdre dans cette débauche d’offres. Qu’attendre du pionnier de la rencontre en ligne dans cette jungle ?

Notre avis sur Meetic : 8.5/10 Sans être exempt de défauts, Meetic reste en 2021 une valeur sûre, tant par sa popularité que par sa fiabilité, ses tarifs dégressifs ou ses nouvelles fonctionnalités et l’organisation d’évènements qui l’ont replacé au top des services de rencontre… On notera une modération au taquet qui fait la chasse aux faux profils et une bonne implantation en France qui assure des possibilités de rencontres à peu près où que vous soyez. Si vous avez moins de 25 ans ou que vous cherchez surtout à vous « amuser » il vaudra mieux aller voir ailleurs.

► Les plus de Meetic 😀

1/ Fiabilité et sérieux

Meetic existe depuis près de vingt ans et ce sont aujourd’hui plus de huit millions de couples qui se sont formés grâce au site et son appli. Si le service a survécu à toutes les métamorphoses du marché pour en rester un acteur incontournable, c’est parce qu’il s’est toujours distingué par son sérieux, de la modération qui fait la chasse aux profils douteux en permanence, au service client qui a été récompensé à de nombreuses reprises (Source : Qualiweb). Tous les profils sont vérifiés sur Meetic, le site s’engage à protéger les données personnelles de ses utilisateurs, qui par ailleurs ont accès à de nombreuses fonctions de confidentialité ou de protection contre les indésirables.

2/ Des tarifs dégressifs

L’inscription est gratuite sur Meetic. Vous pourrez créer votre profil et consulter ceux des autres sans avoir besoin de payer. Néanmoins pour profiter à plein des services qu’offre l’appli, il vous faudra payer pour un abonnement. Là où cela devient intéressant, c’est que le prix de ces abonnements est largement dégressif en fonction des différentes options que vous choisirez et peut tomber aussi bas que 9,99 € par mois. Le fait que le site soit payant offre un autre avantage de taille : celles et ceux qui sont là sont sérieux et impliqués dans leur démarche.

3/ Un site populaire

La multiplication des sites ou applis de rencontre et la segmentation du marché n’ont pas facilité les choses pour les célibataires en quête de relations. Meetic offre l’avantage d’être un des services les plus populaires et donc de réunir un très grand nombre d’inscrits partout en France et dans les pays européens. Où que vous vous trouviez, il y a des utilisateurs de Meetic près de chez vous.

4/ « Events » et fonctionnalités

Les « events » ou « évènements » en français sont un des ajouts les plus récents aux nombreux atouts du site, Meetic est aujourd’hui un des seuls services de rencontre à en proposer et le seul à en proposer autant : ateliers, soirées, activités, apéros, week-ends… Plus de 300 000 membres ont déjà participé à ces évènements ! Il y en a dans toute la France et vous pouvez même y aller accompagné de vos amis.

Enfin, concernant les fonctionnalités, Meetic a su faire face à la concurrence et propose désormais de nombreux outilss pour faciliter et accélérer les rencontres : géolocalisation, « shuffle », « swipe », mode incognito, « matching » etc.

► Les moins de Meetic 🤨

1/ Pas l’idéal pour des rencontres orientées sexe

Aujourd’hui le site met surtout en avant sa vocation « sérieuse », les rencontres durables et amoureuses sont l’objectif de beaucoup des inscrits et des inscrites, mais si chacun reste libre d’orienter sa recherche comme il l’entend, et de choisir d’indiquer s’il recherche une relation longue ou plus éphémère. Il est vrai que Meetic n’est pas forcément le meilleur choix pour des rencontres coquines. D’autres services comme Jacquie & Michel Contact ou Wyylde sont plus adaptés à des rencontres légères.

2/ Pas le préféré des jeunes

Du fait de sa longévité, Meetic garde une image de site « à l’ancienne » et la plupart des inscrits ont plus de vingt-cinq ans. On trouve bien sûr des représentants de toutes les classes d’âge, mais si vous avez une petite vingtaine, il peut être judicieux de se tourner vers des services qui ont les faveurs de la jeunesse, Bumble par exemple, ou même TikTok ou tout simplement les réseaux sociaux comme Instagram, qui s’ils ne sont pas dédiés à la rencontre permettent de mettre en contact tout de même.

