Rencontre en ligne : faut-il encore choisir Meetic en 2023 ?

Rencontrer de nouvelles personnes et trouver l’amour peut être un défi, surtout dans un monde de plus en plus connecté. C’est là que Meetic entre en jeu. Si les nouvelles générations cherchent de l’immédiateté ou des relations moins sérieuses, ce n’est pas forcément le cas d’une tranche de la population qui veut trouver le grand Amour. Avec ses 21 ans d’expérience, Meetic offre une plate-forme en ligne pour aider les célibataires à se connecter et à trouver leur partenaire idéal. C’est toujours un des sites de rencontre les plus populaires en France : 1 français sur 3 connaît un « couple Meetic » ! C’est aussi le taux de réussite le plus élevé sur la tranche d’âge des 25-38 ans.

Les fonctionnalités de base de Meetic

Pour être toujours au top malgré les années, Meetic doit sans cesse se renouveler. Mais commençons par le commencement : l’inscription sur Meetic est gratuite et simple. Les nouveaux membres peuvent créer un profil en fournissant des informations de base telles que leur nom, leur âge, leur lieu de résidence, leur apparence physique et leurs centres d’intérêt. Il est également possible d’ajouter des photos à son profil pour se rendre plus attractif. Les membres peuvent explorer les autres profils, envoyer des « flashs » pour montrer leur intérêt et communiquer avec d’autres membres via la messagerie. Pour cela, il faudra un compte payant. Meetic propose plusieurs niveaux d’abonnement, offrant des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l’expérience de rencontre en ligne.

Meetic : la qualité a un prix…

Meetic propose des tarifs dégressifs. Les abonnements au mois ne sont pas très intéressants (39,99 € pour l’offre Essentiel et 49,99 € pour la formule Premium) : il est bien plus avantageux de souscrire à une offre pour 6 mois. Dans ce cas, le prix chute à 24,99 € et 29,99 €. C’est déjà plus abordable et vous ne savez pas combien de temps va prendre votre recherche. Notez que tous les cas l’inscription est gratuite et permet d’accéder à de nombreuses fonctionnalités : consulter les profils, envoyer des « likes », envoyer des messages aux membres premium, faire des recherches ciblées etc. De plus, Meetic propose généralement une réduction de 50% sur les abonnements rapidement après l’inscription.

L’abonnement Essentiel à 24,99 €/mois pour 6 mois permet de :

Envoyer et répondre à des e-mails

Discuter sur Meetic Messenger

Cacher les profils qui ne vous intéressent pas

Consulter la liste des flashs envoyés

Flasher sur un membre célibataire

Utiliser sans limite le « Shuffle » (système de « match » à la Tinder)

Profiter de réductions pour les Event Meetic

Désactiver les publicités

La formule Premium à 29,99 €/mois pour 6 mois permet en plus de :

Se faire contacter par les membres qui ne payent pas d’abonnement (vous augmentez vos chances)

Savoir quand vos messages sont lus

Booster votre profil avec 5 mises en avant par mois

Les fonctionnalités avancées de Meetic

L'un des avantages majeurs de l'abonnement premium sur Meetic est la possibilité d'envoyer et de recevoir des messages illimités. Cela permet aux membres d'engager des conversations avec d'autres utilisateurs sans aucune restriction. Les notifications de lecture de messages : Les membres Premium peuvent également recevoir des notifications indiquant que leurs messages ont été lus par les destinataires. Cela permet de savoir si les messages ont été lus et évite de rester dans l'incertitude quant à la réception d'une réponse.

vous serez contactés uniquement par les profils qui correspondent à vos critères. Les événements Meetic : Lille, Lyon, Nantes, Bordeaux, Paris, Montpellier… Autant de villes en Frajce où se déroulent des « événements Meetic » pour rencontrer des personnes en vrai autour d’une activité sympa.