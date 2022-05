Renaissance des cryptomonnaies : le bon moment pour investir ?

Alors qu’on pensait avoir vu le creux de la vague, il a fallu que l’écosystème Terra se casse la figure. Pour faire simple, le stablecoin adossé à cette monnaie a perdu pied et pour tenter de stabiliser le cours, les responsables ont vendu énormément de leur réserve de Bitcoin.

Résultat final :

Le Terra est passé de 119 $ à 0,0025 $ en 2 semaines

La blockchain Terra a été arrêtée

Tous les sites d’achat et de vente de Terra (LUNA) ont désindexé la crypto

Le Bitcoin a subit un net recul en entraînant les altcoins dans la toumente

Le créateur du projet, le coréen Do Kwon, est soupçonné de négligeance, voire de faude

Pour les experts, le plan de « sauvetage » envisagé semble fantaisiste

Les investisseurs sont ruinés

La SEC ouvre une enquête sur Terra (LUNA) suite à ce qui arrivé au stablecoin UST pic.twitter.com/IrQgqudoMO — Sim Crypto (@SimTheGame) May 15, 2022

45 milliards envolés !

Alors forcément, lorsque 45 milliards de dollars de capitalisation s’envolent comme ça en quelques jours, cela laisse des traces et le marché a bien plongé. Mais pourquoi ce titre alors ? « Le bon moment pour investir » ? Vous êtes sûrs de vous les gars ? ». Alors oui c’est le bon moment pour deux raisons. En premier lieu, la chute de Terra va forcer les gros investisseurs à être plus vigilants et à ne faire confiance qu’à des projets de qualité. Terra et son TerraUSD algorithmique qui ne reposait sur aucune réserve avait tout du canard boîteux. Facile de dire ça après coup, mais le fait que cette blockchain récente se soit cassée la figure en 2 semaines montre que des projets comme Bitcoin ou Etherum qui sont là depuis des années ont les reins solides. Et même si les deux leaders du secteur se sont pris une claque en accusant un net recul, c’est vers ces deux là que les futurs investisseurs vont se tourner. Les « moonboys » vont se calmer un peu et cela va assainir le marché. La bonne nouvelle dans cette hitoire que le BTC est à un niveaux très bas et que cela risque de ne pas durer. C’est donc le moment de « recharger son bag » ou de franchir le pas et de faire un premier achat.

N’oubliez pas : n’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre !

Coinhouse lance enfin son appli !

Alors bien sûr on vous parle de tout ça car nous avons eu la surprise de découvrir cette semaine que Coinhouse avait enfin lancé son appli mobile. Rappelons que Coinhouse est un site d’achat et de vente français enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Malheureusement ce dernier ne possédait pas d’appli mobile ce qui rendait un peu moins pratique la consultation de son portfolio. Cette petite faiblesse a été corrigée et c’est maintenant depuis votre smartphone Android ou iOS que vous pouvez voir les évolutions de vos investissements et même passer des ordres (achats, ventes, swaps). Coinhouse propose une trentaine de cryptoactifs à forts potentiels : Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avanlanche, Cosmos, Tezos, Polygon, Polkadot, Algorand, VeChain, etc. Chez eux, les commissions sont fixes et il est possible de payer par carte ou par virement bancaire. L’inscription est simple et rapide, mais si vous êtes curieux de savoir comment ça se passe, nous avons fait un tuto ici.