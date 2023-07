Réglo Mobile : les forfaits mobiles flexibles au prix imbattable !

Vous cherchez un opérateur téléphonique pas cher qui sort du lot ? Ne cherchez pas plus loin, Réglo Mobile, le MVNO français du groupe E.Leclerc, est là pour répondre à vos besoins avec style et simplicité !

Voici pourquoi Réglo Mobile est le choix malin pour vos besoins de communication :

Des forfaits sans engagement : Chez Réglo Mobile, on ne veut pas vous enchaîner avec des contrats interminables. Liberté, flexibilité, et pas de promesses non tenues ! Vous êtes libre comme l’air et pouvez changer de forfait quand bon vous semble.

Des prix qui font sourire votre porte-monnaie : À partir de seulement 5 euros par mois, vous avez accès à une sélection de forfaits à prix mini. Pas de magie, juste des tarifs compétitifs pour vous aider à garder le sourire tout en restant connecté.

Une couverture réseau en béton : Grâce au réseau mobile de SFR, vous profitez d'une connexion stable et rapide partout en France métropolitaine. Plus besoin de chercher le point d'accès Wi-Fi ! Vous pouvez surfer sur le net, appeler vos proches et envoyer des messages en toute sérénité.

Des forfaits sur mesure : De 10 Go à 210 Go de data, vous choisissez le forfait qui vous correspond le mieux. Les appels, SMS et MMS sont en illimité, pour discuter autant que vous le souhaitez ! Vous n'avez qu'à décider combien de data vous avez besoin pour vos aventures numériques.

Contrôle total sur votre budget : Les forfaits bloqués vous permettent de garder la main sur vos dépenses. Fini les surprises à la fin du mois ! Vous maîtrisez vos coûts en choisissant un forfait bloqué adapté à votre budget, sans risquer les frais cachés.

Un service client réactif : En cas de pépin, l'équipe Réglo Mobile est là pour vous ! Disponible 24h/24 et 7j/7, ils vous sortiront de tous les mauvais pas téléphoniques ! Que ce soit pour une question technique ou une demande d'assistance, vous avez toujours quelqu'un à qui parler.

Transférez votre numéro sans tracas : Vous voulez garder votre numéro actuel ? Aucun problème, Réglo Mobile s'occupe de tout ! Vous pouvez changer d'opérateur sans perdre votre identité téléphonique, c'est aussi simple que ça.

Des forfaits pour tous les goûts :

Forfait éco 10 Go : 4,95 euros par mois

Forfait Exclu Web 30 Go : 6,95 euros par mois

Forfait 100 Go : 9,95 euros par mois

Forfait 110 Go : 11,95 euros par mois

Forfait 160 Go : 13,95 euros par mois

Forfait 5G – 210 Go : 18,95 euros par mois

Tous les forfaits incluent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. De plus, vous pouvez utiliser vos données mobiles en Europe et en Amérique du Nord sans soucis ! Profitez de votre liberté de communication où que vous soyez.

Alors, si vous en avez marre des forfaits téléphoniques compliqués qui vous coûtent un bras, tournez-vous vers Réglo Mobile. C’est simple, c’est économique, et ça marche ! Ne laissez pas passer cette occasion de passer aux forfaits malins de Réglo Mobile. À vous les économies et la tranquillité d’esprit pour des conversations téléphoniques sans fin !