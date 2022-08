Regarder House of the Dragon en streaming avec PureVPN

Vous avez aimé Game of Thrones et vous rêver de pouvoir regarder la « prequel » House of the Dragon ? Malheureusement c’est une exclusivité HBO Max et cette plate-forme n’est pas disponible chez nous… Pour en profiter, il suffit de prendre une IP américaine avec PureVPN !

House of the Dragon prend place 170 ans avant l’histoire de Game of Thrones et narre le destin des Targaryen à l’époque où la famille régnait sans partage sur les 7 royaumes. Une série à gros budget dans la grande tradition des séries HBO ! Malheureusement, la plate-forme de streaming HBO Max n’est pas encore disponible en France. Pour en profiter en VO avec des sous-titres, il faut donc être américain… Ou au moins, posséder une IP américaine.

Le stream HBO Max avec PureVPN…

Comme vous le savez certainement, un VPN comme PureVPN sert à chiffrer son trafic Internet pour protéger ses données, mais il est aussi possible de changer son IP. Cette fonctionnalité permet de contourner les géorestrictions et de déverrouiller de nouveaux contenus sur les services de stream comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Or, vous pouvez aussi profiter de HBO Max. La plate-forme coûte 9,99 $/mois ou 14,99 $ dans une version Premium sans publicité. En optant pour un paiement annuel, vous économisez 40 % : 69,99 $ ou 104,99 $. Bien sûr, vous n’avez pas que House of the Dragon sur HBO Max, il y a énormément de contenus récents et intéressants : The Secret of Dumbledore, Matrix Resurrection, Dune, The Batman, Fast & Furious 9, etc. Vous pouvez regarder HBO Max sur votre PC, votre smart TV, votre tablette, votre mobile : PureVPN autorise jusqu’à 10 appareils connectés, mais ce n’est pas tout, car c’est aussi le VPN le moins cher…

Le juste prix

Alors quel est le prix de PureVPN ? Avec notre code promo androidmt15, vous allez économiser 15 % sur un prix déjà plancher. En optant pour l’offre de 2 ans, vous avez en plus 3 mois gratuits. Vous ne paierez que 45,86 € soit 1,69 €/mois. C’est tout simplement le VPN le moins cher du marché. Il suffit de comparer avec les autres VPN. Par exemple NordVPN propose moins de serveurs, mais comme il est connu il gonfle ses prix : l’offre sur 2 ans coûte 83,76 € soit 3,49 €/mois. C’est 2 fois plus cher !

Les nouveautés 2022 de PureVPN

PureVPN c’est aussi un service qui ne se repose pas sur ses lauriers avec énormément d’améliorations tout au long de l’année. En 2022, PureVPN a apporté énormément de changement et de fonctionnalités supplémentaires :