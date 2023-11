Réduction de bruit active ou passive : comment choisir casque et écouteurs ?

Il fait beau, il fait bon, on déambule dans la rue et là, au milieu du brouhaha urbain, l’envie d’écouter votre chanson favorite surgit. Casque vissé sur le crâne ou écouteurs enfoncés dans les oreilles, vous marchez au rythme de votre coup de cœur du moment. Plus un bruit autour de vous : merci à la réduction de bruit active ! Ah oui, mais tiens, comment ça marche cette technologie ?

Depuis maintenant plusieurs décennies, on s’est habitués à écouter de la musique partout. D’abord avec les Walkman et « boombox », puis via les premiers casques filaires et écouteurs intra-auriculaires et enfin, aujourd’hui, via toute une gamme de dispositifs d’écoute, Bluetooth ou filaires, de plus en plus perfectionnés. Au cœur de l’évolution technologique de ces appareils, une fonctionnalité est devenue particulièrement recherchée : la réduction de bruit.

Active et passive : la réduction de bruit dans tous ses états

Quand on parle de réduction de bruit, on traite de tout le spectre des technologies visant à créer une bulle de silence autour de l’utilisateur. Mais cette notion recouvre en réalité deux aspects très différents. D’un côté, la réduction de bruit passive. Il s’agit d’une isolation phonique au travers de matériaux divers et variés (isolants, mousse phonique…) généralement utilisée dans des lieux comme les salles de répétition. De l’autre, la réduction de bruit active, qui, elle, repose sur un principe technologique plutôt simple.

Du bruit et des étoiles

Cette technologie de réduction de bruit active est connue sous le doux nom d’ANC : Active Noise Control. On retrouve son origine en 1934, avec la découverte des ondes sonores opposées du chercheur Paul Lueg. Quelque peu oubliée, la technologie sera dépoussiérée quelques années plus tard par Bose et la NASA, dans le cadre du programme de navettes spatiales américain. Face au bruit assourdissant des moteurs de l’engin, les chercheurs se penchent sur la conception d’un casque antibruit qui utilise la technologie ANC.

ANC : une technologie d’opposition

Le secret repose sur un principe simple : plutôt que de bloquer un son, la réduction active l’annule. Prenons un exemple simple : si vous jetez un caillou dans une flaque, l’onde de choc se propage dans l’eau par vagues. Maintenant, si vous jetez deux cailloux dans l’eau, les ondes créées vont se neutraliser sur leur point de rencontre. Pour le son, le principe est le même : le bruit, qui n’est autre qu’un son reçu, va être annulé par une onde sonore opposée émise au même moment.

Alors, pour un casque antibruit, le principe est extrêmement simple. L’écouteur, ou le casque, est équipé d’un micro qui repère les bruits extérieurs. Quand un son extérieur est entendu, un circuit va émettre dans l’oreille de l’utilisateur une onde sonore opposée, qui va venir tout bonnement annuler le bruit. Et grâce à une combinaison d’algorithmes et de circuits électroniques optimisés, tout cela se fait sans trop de compromis sur la qualité de la musique.

Qu’en est-il de la réduction de bruit passive ?

Alors, en 2023, on bénéficie de casques et écouteurs de qualité, avec une technologie antibruit active performante. Mais pour autant, la réduction de bruit passive n’est pas en manque. Tout d’abord au travers des matériaux, notamment des casques, qui bénéficient de structures isolantes et de mousses à mémoire de forme antibruit. Mais aussi en termes de conception et de design : par exemple, les écouteurs intra-auriculaires sont pensés pour embrasser les contours de l’oreille afin d’isoler au mieux le conduit auditif du monde extérieur.

Here's the science bit: These headphones use active noise control. They pick up external sounds with built-in microphones, then produce a sound wave that's the exact negative of the unwanted noise. pic.twitter.com/WikHmkhUtZ — Innovation Uncovered (@InnoUncovered) October 30, 2023

Pour finir, il faut savoir que le marché s’est tellement développé qu’aujourd’hui, l’expérience antibruit est personnalisable. En effet, de plus en plus de marques proposent des solutions de réduction de bruit dynamiques : filtrage sélectif des sons, réduction hybride pour ne pas totalement couper de l’environnement, gestion dynamique… Gardons cependant en tête qu’on ne parle que de réduction, car aucun appareil sur le marché ne peut réellement annuler tous les sons.