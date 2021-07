RedRoad, des produits pour vous faciliter la vie

Le fournisseur d’appareils électroménagers intelligents RedRoad a été fondé en 2017 par un groupe d’experts qui ont travaillé pendant plus de 10 ans dans ce domaine. RedRoad a une mentalité définitivement orientée vers l’utilisateur avec des idées visionnaires et une certaine idée de ce qu’est la qualité d’un produit…

En 4 ans d’existence, RedRoad est devenu un acteur prometteur de l’électroménager intelligent et a gagné la faveur de clients dans plus de 10 pays. La société a vendu 3,5 millions d’articles dans le monde, notamment des appareils pour le nettoyage pour la maison, la cuisine, la beauté, les soins personnels et la sécurité de la maison. En septembre 2021, RedRoad lancera l’aspirateur-balai sans fil V17 dans le monde entier. Fort de son succès au Japon et dans le reste de l’Asie, RedRoad met son expérience et ses technologies de pointe au service de cet aspirateur « attrayant, puissant et convivial » pour offrir un environnement domestique confortable et propre.

Un regard visionnaire sur les besoins des clients

RedRoad investit massivement dans le développement de technologies pour répondre aux besoins de ses clients. Par exemple, la firme a mis au point le système de réduction du bruit Mandala 5.0 pour offrir une expérience silencieuse et agréable aux utilisateurs de ses aspirateurs à main. Ce système permet non seulement de maintenir le bruit à 65 dB (alors qu’il est normalement compris entre 75 et 85 dB pour la plupart des autres modèles), mais aussi de convertir la fréquence des bruits aigus pour ne pas agresser l’oreille des utilisateurs. La filtration de la sortie de l’aspirateur RedRoad est également optimisée. En améliorant le flux d’air à travers le système de séparation cyclonique actuel à 12 cônes et en ajoutant davantage de filtres, il capture désormais 99,97 % de la poussière jusqu’à 0,1μm (par rapport à 0,3μm des autres modèles).

Cette technologie réduit la charge de travail des filtres HEPA et prolonge leur durée de vie. En conséquence, l’air sortant de l’aspirateur RedRoad est d’une propreté digne d’un hôpital. Il est sans danger pour les personnes souffrant de rhinite, d’asthme et d’autres maladies respiratoires chroniques, et il est particulièrement adapté aux familles avec des enfants.

Une production de qualité pour une vie de qualité

RedRoad est synonyme de production de qualité : choix des matériaux, processus de production, moulage, assemblage et tests de qualité. Le moule est un composant absolument primordial lors de la conception d’un appareil électroménager. RedRoad investit deux ou trois fois ce que ses concurrents dépensent dans ce domaine. La marge d’erreur communément acceptée lorsqu’il s’agit de la précision d’un moule est de 30μm, mais RedRoad n’accepte pas les écarts supérieurs à 10μm, même si cela coûte des sommes folles à refaire. La différence n’est peut-être pas significative à l’œil nu, mais elle garantit une adaptation plus fluide des différentes pièces (ce qui réduit la résonance) et une étanchéité parfaite garantie 10 ans.

Des produits de qualité plébiscités sur le marché

En 2018, RedRoad a remarqué qu’il existait une sorte de manque dans le domaine des outils de nettoyage portables. La firme a donc développé un mini-aspirateur de voiture. Répondant aux besoins des clients, ce mini-aspirateur s’est vendu à un demi-million d’exemplaires au Japon en six mois. Pendant les trois années consécutives où il a été répertorié sur NetEase Yeation, la célèbre plate-forme chinoise de commerce électronique, l’appareil a enregistré zéro plainte, un record. La mentalité de la marque très orientée vers l’utilisateur et son goût pour l’innovation font de RedRoad une marque à surveiller de près.