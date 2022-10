Redmi Note 12 : Ce que l’on sait sur le nouveau mid-range de Xiaomi !

Toujours très attendue, la série Redmi Note de cette année promet du lourd avec 3 déclinaisons : Redmi Note 12, Note 12 Pro et Note 12 Pro+. Ces appareils devraient sortir au début de l’année 2023 chez nous, mais la présentation en Chine est imminente. Cependant, avec la quantité de fuites qu’il y a eu, on peut quand même dessiner les contours de la fiche technique.

Une charge ultra rapide de 210 W ?

Déjà, on sait que les capacités des batteries seront de 4300 et 4980 mAh. Si le Note 12 devrait proposer le plus petit accu et le Pro+ embarquer le plus gros, c’est encore flou sur l’appareil du milieu. Par contre, on est sûr que le Note 12 embarquera une charge rapide de 67 W et que le Note 12 Pro aura le droit à du 120 W. C’est déjà énorme pour du milieu de gamme, mais cette puissance pourrait atteindre 210 W sur la version Pro+ ! Un chiffre délirant. Pour atteindre ces performances, Xiaomi utiliserait la même astuce que sur ses appareils haut de gamme avec une batterie divisée en deux et un chargement en parallèle (2 x 105 W). L’appareil pourrait alors passer du 0 % à 100 % en 12 minutes.

Une nouvelle puce qui décoiffe !

En ce qui concerne la puce, il semblerait que Xiaomi opte pour le MediaTek Dimensity 1080. Il s’agit d’un nouveau SoC gravé en 6 nm qui embarque 2 Cortex-A78 cadencé à 2,6 GHz et 6 coeurs Cortex-A55 2 GHz. Cette puce ajouterait pas mal de fonctionnalités haut de gamme aux appareils comme le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, la prise en charge de la mémoire vive LPDDR5, le système de stockage UFS 3.1 et surtout la possibilité de gérer des capteurs photo de 200 mégapixels. C’est d’ailleurs un capteur de cette résolution qui équiperait la version Pro+ de l’appareil. Le Xiaomi Redmi Note 12 pourrait ne pas profiter de cette puce. L’appareil hériterait du Dimensity 1300, un peu plus modeste. Tous ces smartphones seraient estampillés « 5G ». Enfin, les deux appareils les plus coûteux seront équipés d’un écran AMOLED 6,6 pouces (16,7 cm) avec un rafraîchissement 120 Hz et un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.