Reddit VS Wall Street : tout comprendre de l’affaire GameStop

L’action GameStop (maison mère de Micromania notamment) est passée en 4 jours de 42 $ à 460 $ (le 28 janvier 2021). Pas mal pour une société qui ne va pas bien du tout n’est-ce pas ? C’est justement le point de départ de l’histoire : GameStop va mal et le fonds d’investissement Melvin Capital se dit que cela ne va pas s’arranger. Ils parient donc sur une dynamique baissière.

Très bien, mais comment faire de l’argent avec ça ? Pour comprendre il faut assimiler le concept de « vente à découvert » (« to short » en anglais). « Shorter » une action consiste à vendre une action que l’on ne possède pas en pariant sur la baisse de cette action. On va donc l’emprunter une action à quelqu’un pour la vendre et la racheter plus tard à un prix plus bas pour se faire un bénéfice et rendre l’action à son propriétaire.

C’est tordu, mais c’est Wall Street…

Imaginez : vous empruntez le jeu vidéo GTA 5 à un pote et vous le vendez à 10 € tout en vous disant que vous allez le racheter à 5 € dans une semaine. Si cela fonctionne, vous empochez 5 € et vous rendez son jeu à votre ami. Sauf que si une centaine de gus se mettent à acheter tous les GTA 5 disponibles, le prix de la copie va augmenter jusqu’à 25 €. Vous allez devoir payer pour rendre le jeu !

C’est exactement la mésaventure qui est arrivée à Melvin Capital puisqu’au moment où ils ont « shorté » les actions GameStop, les petits malins de WallStreetBets, un groupe de tradeurs amateurs qui sévissent sur Reddit, se sont mis à acheter en masse des actions GameStop pour rendre le titre tellement rare qu’il a grimpé à des sommets (de 145 $ le 27 janvier à 460 $ le lendemain, et +1000% depuis début janvier). Pour rendre les actions aux propriétaires, le fond a donc dû mettre la main à la poche et essuyer une perte de 3,7 milliards de dollars tandis que certains petits investisseurs ont fait la culbute. Le but pour eux était de faire de l’argent bien sûr, mais aussi d’envoyer un message : si vous pouvez le faire, nous aussi !

Wall Street, mauvais perdant ?

La plupart des WallStreetBets utilisent l’application Robinhood pour passer leurs ordres d’achat et de vente puisqu’il n’y a aucune commission chez eux. Le problème c’est que l’autorité de régulation de la bourse (SEC) n’a pas vraiment aimé ce genre de singerie et que la procureure de New York va « examiner la situation ». Ben oui, lorsque les « hedge funds » veulent manipuler l’économie pour faire gagner de l’argent à des gens extrêmement riches, tout va bien. Mais quand des « gueux » font pareil, ça ne va plus du tout et on change même les règles du jeu en cours de route.

Car pour calmer les esprits et éviter des poursuites, Robinhood, a commencé à limiter des transactions sur certains titres. BlackBerry, Best Buy, Koss ou Nokia sont aussi concernés puisque leurs actions sont de la même manière « shortées » par des fonds d’investissement et pourraient voir leur cours s’envoler artificiellement… La bataille ne fait que commencer.