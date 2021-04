Reconfinement : comment calculer la limite de 10 km ?

Confinement : de nouvelles restrictions de déplacements

Le chef de l’État a pris la parole ce mercredi 31 mars 2021. Durant son discours, il a annoncé la fin des mesures «localisées». La limitation des déplacements en journée qui était depuis le 18 mars appliquée à 19 départements français en zone rouge va être étendue à l’ensemble du territoire métropolitain. Cette nouvelle restriction entrera en vigueur dans la soirée du samedi 3 avril 2021. Elle s’étendra durant quatre semaine, jusqu’au 2 mai 2021. Dans cette optique, Emmanuel Macron veut tenter d’endiguer la « troisième vague » de l’épidémie de Covid-19. C’est vrai que ça avait vachement bien marché pour les deux premières, dites donc.

Conséquence, il ne sera plus possible de se déplacer dans un rayon de plus de 10 km. Une limite qui a été déterminée par plusieurs méthodes scientifiques éprouvées comme le « doigt mouillé » et le très au point pifomètre présidentiel. Le couvre-feu reste en place entre 19h et 6h. Si l’attestation ne sera pas nécessaire pour les déplacements dans ce périmètre de 10 km en journée, elle sera obligatoire pendant la période du couvre-feu ou pour les déplacements dépassant les 10 kilomètres. Enfin, dans certains cas, la limite de la distance peut se réduire à un kilomètre, pour par exemple, promener son animal de compagnie.

Reconfinement : comment afficher une limite de 10 km ?

Plusieurs outils permettent de savoir comment calculer et mettre en place cette limite. On pense directement à Maps. Même si l’application GPS de Google peut afficher les clusters de Covid-19, elle ne permet pas de tracer un cercle représentant un rayon maximal de 10 km autour du domicile. Il existe cependant d’autres services de cartographie alternatifs et totalement gratuits qui permettent d’afficher un périmètre délimité par un cercle.

►Geoportail

Mise en place par le gouvernement français, la plateforme permet de facilement calculer et visualiser une limite de distance. Rien de plus simple :

Rendez-vous sur Geoportail.

Dans la barre de recherche située en haut à droite de la carte, renseignez votre adresse.

Le rayon de 10 km s’affiche alors sur la carte.

La roue crantée représentant les paramètres permet d’affiner votre recherche.

►Esri France

Autre solution, Esri France. Le service est assez similaire à celui proposé par Geoportail : il suffit de renseigner une adresse afin que le cercle de 10 kilomètre s’affiche sur la carte. Une option supplémentaire sous la barre dans laquelle vous avez cherché l’adresse principale permet également de vérifier si une autre adresse est située dans la zone des 10 kilomètres.

►Mappy

Enfin, Mappy fait également partie des services de cartographie qui intègre un système permettant de calculer un rayon de 10 km à partir d’une adresse définie. Le principe est identique à ceux que proposent Geoportail ou Esri France. Un champ dans lequel on vous demande votre adresse, et la zone délimitée s’affiche dans un cercle.

Une fois le rayon de 10 km calculé, il peut s’avérer judicieux de faire une capture d’écran. Sauvegardez-là dans votre smartphone afin de prouver en cas de contrôles que vous respectez bien les nouvelles mesures mises en place et ainsi éviter de payer une amende de 135 euros. On veut bien être pris pour des imbéciles, mais pas pour des vaches à lait.

Source : Le Figaro