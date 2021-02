Recalbox : quand le rétrogaming s’invite sur console portable

Recalbok, l’OS open-source dédié au rétrogaming, est désormais compatible avec les Odroid Go Advance et Go Super, des consoles portables capables de faire tourner de vieux titres PlayStation ou Super Nintendo.

Si comme nous à la rédaction, vous êtes branché rétrogaming, vous connaissez forcément Recalbox. Si ce n’est pas le cas, sachez qu’il s’agit tout simplement d’un OS open-source dédié au jeux rétro. Développé par une équipe de bénévoles passionnés, ce système d’exploitation offre une solution simple et gratuite pour rejouer aux jeux vidéo de votre enfance directement sur votre TV.

L’une des options les plus accessibles et les moins couteuses pour profiter des joies de l’émulation reste d’installer l’OS sur un nano-ordinateur Raspberry Pi. Avec Recalbox, vous aurez à votre disposition plus d’une centaine de systèmes différents, de la PlayStation, en passant par la Sega Master System, la Megadrive, l’Atari ST, la NES, la Super Nintendo ou encore l’Atari 2600. Et si vous êtes perdus, notre ami Fabrice fait des tutos sur mesure…

Petit plus, grâce au « scraper » intégré, vous pourrez retrouver facilement les jaquettes et les descriptions d’époque de vos titres préférés. En outre, Recalbox propose quelques fonctionnalités sympathiques, comme le « rembobinage » qui permet de revenir quelques secondes en arrière en cas de loupé durant votre partie. Une fonctionnalité que nous aurions bien aimé avoir à l’époque.

À lire également : Bon Plan – 4 consoles rétrogaming en promo

Recalbox débarque sur Odroid Go Super et Advance

Or, l’équipe de Recalbox vient d’annoncer une excellente nouvelle. Les développeurs sont fiers d’annoncer la prise en charge complète de leur OS sur les récentes consoles portables Odroid Go Super et Odroid Go Advance du constructeur HardKernel. Si vous ne connaissez pas, sachez que la Odroid Go Super se rapproche d’une Nintendo Switch Lite dans le design. Elle offre une solution d’émulation mobile, en d’autres termes il s’agit d’une console rétro portable !

Recalbox a été intégré avec attention afin qu’il fonctionne comme un charme sur Odroid Go Super. Les joueurs profiteront ainsi d’une optimisation générale du système, d’une gestion native des boutons de volume et de luminosité, ou encore d’une optimisation générale des performances et de la consommation. Quant à la Odroid Go Advance, il faudra se montrer un peu bidouilleur puisqu’il faudra assembler vous-même cette console portable. Rassurez-vous toutefois, il n’y a rien de bien sorcier ! Ici encore, Recalbox a été intégré de manière optimale et offre les mêmes performances que sur Odroid Go Super. Autre bonne nouvelle, Recalbox est également compatible avec le dernier clavier-ordinateur Raspberry Pi 400 !

Pour célébrer la compatibilité de Recalbox sur ces trois machines, les développeurs de l’OS ont acquis les droits de distribution de près de 150 jeux indépendants pour les proposer en exclusivité aux utilisateurs, et le tout gratuitement ! Vous pourrez donc vous régaler sur BASSE DEF, Twin Dragons, Micro Mages ou encore Papi Commando. Qui a dit que le retrogaming est illégal ? À vos manettes !

Vous n’êtes pas très console portable et vous préférez profiter des jeux sur votre TV pour partager avec les jeunes générations ? Pas besoin de craquer votre P.E.L, il suffit d’un Raspberry Pi, d’une carte micro SD et de manettes USB ou Bluetooth. En ce moment chez Gearbest on peut s’équiper pour pas cher :

-Raspberry Pi 3B+ – ARM Cortex A53 1,4 GHz 64 bits – 1 Go de RAM à 34 € avec le code T59A5673DD912001

-Raspberry Pi 4 – ARM Cortex A72 1,5 Ghz 64 bits – 2 Go de RAM à 47 € avec le code F5338C95C5A27000

Mais on trouve un peu de tout dans le domaine du Raspberry Pi sur Gearbest alors n’hésitez pas à faire un tour…