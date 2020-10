Realme 7 : achetez le smartphone au meilleur prix avant sa sortie officielle !

Le Realme 7 n’est pas encore officiel, mais il est pourtant déjà disponible en précommande. Proposé à partir de 179 €, l’appareil s’impose comme une entrée de gamme accessible et séduisante, avec ses 64 Go de stockage, son écran 90 Hz, et son processeur Helio G95.

Realme fait partie de ses constructeurs chinois réputés pour développer et proposer des smartphones avec d’excellents rapports qualité/prix. L’entreprise doit d’ailleurs occuper la scène médiatique très prochainement, puisqu’il va présenter officiellement le Realme 7 ce mercredi 21 octobre 200 lors d’un évènement en ligne.

Le Realme 7 va s’imposer comme un smartphone d’entrée de gamme séduisant, doté d’une fiche technique plutôt honnête. En effet, pour moins de 200 €, vous pourrez profiter d’un appareil équipé d’une dalle LCD 6,5 » en définition Full HD+ 2400 x 1080 pixels, le tout avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Idéal pour jouer et regarder du contenu multimédia dans une fluidité optimale.

Sous le capot, on retrouvera un processeur Mediatek Helio G95 cadencé à 2,05 GHz, accompagné d’un GPU ARM Mali-G76 cadencé à 900 MHz. Avec ce combo, vous aurez assez de puissance pour faire tourner les dernier jeux les plus gourmands sans problème. Du côté de la mémoire vive, vous pourrez compter sur 4 Go de RAM et sur 64 Go d’espace de stockage. Si vous vous sentez à l’étroit, il est possible d’étendre la capacité jusqu’à 256 Go via une carte Micro-SD.

Un quadruple capteur photo et une batterie Li-Po pour moins de 200 € !

L’ensemble photo du Realme 7 n’est pas en reste, avec un quadruple capteur arrière composé d’un capteur principal grand-angle de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, accompagnés de deux capteurs de 2 MP dédiés à la macro et à la profondeur de champ. En outre, vous pourrez profiter d’une compatibilité HDR. Les cinéastes en herbe seront ravis d’apprendre qu’ils pourront filmer en 4K et 30 images par secondes avec le Realme 7. Pas mal non ?

Pour alimenter la bête, le Realme 7 peut compter sur une batterie Li-Po de 5000 mAh. De quoi tenir plus de 9h en jeu, 48h en appel, 15h en visionnage multimédia et pas moins de 81h en lecture de musique. Cerise sur le gâteau, le Realme 7 embarque la charge rapide Dart de 30W. Grâce à cette technologie, obtenez 50% d’autonomie en 26 minutes seulement. Pour une charge complète, il suffit d’attendre une petite heure et le tour est joué !

Si vous êtes intéressé par le Realme 7, vous pouvez d’ores et déjà le précommander sur Cdiscount. D’ordinaire proposé à 199 €, vous pourrez l’obtenir à 179 €, soit une remise immédiate de 20€. De plus, une coque de protection en silicone vous sera également offerte pour protéger votre nouveau bébé.

