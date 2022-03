Real Madrid – PSG : où regarder le match en streaming ?

Le match au Parc avait failli tourner au désastre pour les coéquipiers de Lionel Messi puisque malgré une nette domination, il n’ont pu trouver la lumière que sur un coup de génie de Kylian Mbappé à la toute fin de la rencontre. Une courte victoire, mais un but d’avance précieux. Pas aussi précieux que les autres années puisque pour la première fois depuis la création de cette compétition, les buts à l’extérieur ne comptent plus double en cas d’égalité.

Comme à l’aller, Sergio Ramos devrait être forfait côté parisien, mais l’équipe de la Capitale ne comptera pas de joueurs suspendus au contraire du Real qui devra faire sans Casemiro et sans le français Ferland Mendy. Notons que si Paris se qualifie ce sera la troisième année consécutive que l’équipe accédera au top 8 européen (finale perdue contre le Bayern en 2019-2020 et demi-finale perdue contre Manchester City en 2020-2021)

Mais où regarder le match ?

Le match est diffusé sur RMC Sport, mais si vous êtes dans un pays étranger et que vous voulez voir votre match c’est impossible à moins d’utiliser un VPN. Pour voir le match, il faudra utiliser un site de stream sportif. Si vous avez déjà essayé de chercher sur Internet, vous savez que c’est très difficile : entre les sites « arnaques » qui mentent pour vous faire visionner de la pub et les vidéos qui saturent complètement, c’est parfois mission impossible. Le mieux est de jongler avec différents sites et de tenter de trouver un stream stable en vous connectant une dizaine de minutes avant le début du match. Nous pouvons vous conseiller les sites LiveRU, Streamonsport, Rojadirecta et ATDHE.

Un petit pari pour pimenter la rencontre ?

Voir le match c’est bien, mais peut-être aimeriez-vous pimenter un peu la rencontre avec un petit pari ? Si vous êtes un nouveau client, vous avez le droit de profiter d’avantages très sympas lors de votre inscription. La plupart du temps il s’agit de paris « gratuits ». Admettons que vous désirez créditer votre compte de 50 ou 100 €. Les sites de paris en ligne vont doubler cette somme pour que vous puissiez faire un premier pari de 50 ou 100 € sans toucher à votre capital. Si vous gagnez, vous remportez tout et si vous perdez et bien… Vous garderez votre mise de départ. À vous de voir si vous voulez risquez gros sur ce pari ou si vous préférez jouer la sécurité.

Chez Unibet, dans le match qui nous intéresse, le risque consisterait à parier que le PSG se qualifie aux tirs au but (cote de 14.20) ou de miser sur une victoire du Real 3-0 (cote de 23.50) tandis que vous pouvez jouer la sécurité avec un pari du genre « Les deux équipes vont marquer » à 1.40.

C’est vous quoi voyez !

Voici les 3 principaux sites de paris en ligne que nous pouvons vous conseiller :

► Unibet

Bonus : Jusqu’à 150 € de paris gratuits. Vous créditez votre compte de 150 € (par exemple). Si votre pari gratuit est perdant, les 150 € sont crédités en « freebet ». Vous cumulez aussi 20 € de paris hippiques remboursés et jusqu’à 500 € de bonus sur l’offre poker avec 2 tournois gratuits. Unibet »

► Parions Sport

Bonus : Jusqu’à 150 € de paris gratuits. Si votre pari gratuit est gagnant, 30 % immédiatement et 70 % lorsque votre compte est validé. Parions Sport »

► Betclic

Bonus : Jusqu’à 100 € de paris gratuits. Vous créditez votre compte de 100 € (par exemple). Si votre pari gratuit est perdant, les 100 € sont crédités en freebet. Betclic »