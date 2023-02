RB Leipzig – Manchester City : regardez le match gratuitement en direct

Acheté en 2008 par Abu Dhabi, Manchester City est toujours à la recherche de la Ligue des Champions promis aux supporters. Pourtant en 2020-2021, les Citizens ont failli toucher le Graal avant d’échouer en finale contre le rival Chelsea. Match facile pour les Skyblues ? Pas vraiment car Leipzig – sans être un grand d’Europe – n’a pas démérité en phase de groupe avec une seconde place derrière le Real Madrid de Benzema…

Mais si vous êtes ici, c’est pour savoir comment voir le match gratuitement… La réponse est « oui », et c’est même tout à fait légal. On vous explique…

La match gratuit en HD pour les possesseurs de VPN

Le match RB Leipzig – Manchester City sera diffusé sur les chaînes de télévision ServusTV (Autriche) et MEGA (Grèce). Le problème c’est que vous n’êtes ni Autrichien, ni Grec et qu’avec votre IP française (votre adresse de connexion), vous serez bloqué par les sites Internet de ces chaînes de télé. La solution ? Passer par votre VPN, prendre une IP locale et profiter du match gratuitement, légalement et en HD. Seul petit inconvénient : les commentaires seront en allemands ou en grec, mais est-ce vraiment un problème ?

Vous n’avez pas de VPN ?

Pour des matchs en haute définition et sans lags, il vaut mieux utiliser des serveurs rapides dédiés aux streaming. CyberGhost propose ce type de service : choisissez votre pays de destination et cliquez sur le bouton de connexion. C’est tout ! Vous pouvez utiliser votre VPN sur mobile, tablette, ordinateur ou TV.

CyberGhost coûte seulement 2,19 €/mois (avec 2 mois gratuits). Vous avez 45 jours pour changer d’avis et vous profitez de tous les avantages d’un VPN : chiffrement de votre connexion, contournement de la censure, téléchargement rapide et anonyme via BitTorrent et contenus inédits sur Netflix, Disney+ ou Amazon Prime…