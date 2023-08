Rat+ Sport : beIN, Eurosport, Canal, Apple TV… pour 19,90€ !

Vous êtes fan de sport et vos compétitions favorites sont diffusées sur Canal + ? Alors vous savez que l’abonnement aux chaînes sportives du groupe vous coûtera la moitié de votre PEL. Mais bonne surprise estivale, voici l’offre Rat+ Sport : un abonnement à 19,99 €/mois pour les moins de 26 ans !

Canal+ semble avoir trouvé son filon. Depuis quelques années, le groupe lance des promotions flash, notamment tournées vers le public jeune. Une stratégie qui a fait ses preuves : sa dernière opération, l’abonnement Rat +, a permis de grossir les rangs des abonnés à la chaîne. Alors, la plateforme rempile avec une nouvelle offre, cette fois-ci dédiée aux compétitions sportives.

Que contient l’offre Rat+ Sport ?

Pour 19,99 €/mois, si vous avez moins de 26 ans, Canal + vous donne un accès complet à toutes les chaînes sportives du groupe, à un tarif fixe jusqu’à votre 26e anniversaire. Du 8 août au 11 octobre, vous pouvez ainsi bénéficier d’un pack exclusif pour ne rien rater de la Ligue 1, de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, de la Premier League anglaise, de la D1 Arkéma, de la F1 ou encore du Top 14, de la MotoGP ou de l’US Open, pour les fans de raquette.

L’offre Rat+ Sport donne accès à un bouquet comprenant :

Canal+

Apple TV

beIN Sport

Eurosport

Canal+ Sport

Canal+ Foot

Canal+ Sport 360

Golf+

MutliSports (Foot+, Rugby+…)

Et, cerise sur le gâteau, Canal + compte bien transformer l’essai en enrichissant son pack avec les contenus films et séries, en incluant les chaînes dédiées :

Canal + Grand Écran

Canal + Séries

Canal + Docs

Canal + Kids

Pas mal, non ? L’offre vous permet de réaliser près de 20 € d’économies par mois. Profitez-en, cette offre n’est disponible que jusqu’au 11 octobre !

Comment profiter de l’offre spéciale Canal + ?

Pour profiter de l’offre Rat+ Sport, rien de plus simple. D’abord, assurez-vous d’avoir bel et bien moins de 26 ans. Cela fera sans doute quelques déçus, mais c’est la condition sine qua non pour profiter de ce bouquet exceptionnel. Si tout est bon, vous pouvez accéder à l’offre en vous rendant sur la page dédiée du pack. Durant le processus d’inscription, la plateforme vous demandera un justificatif d’identité pour vérifier votre âge.

Tout est bon ? Alors c’est parti : le mois d’août annonce la reprise des championnats, ne manquez plus aucune action !