RAT+ : Netflix, Canal, Disney, Paramount, et OCS pour moins de 20 €

Chez Canal +, on casse les prix pour attirer la jeune clientèle et on peut dire qu’ils font très fort ! Cette offre Rat+ comprend Canal+, Disney+, Netflix, OCS et Paramount+ pour seulement 19,49 €/mois !

Un peu mal quand les services de streaming ont fait leur apparition, Canal + a dû trouver comment s’adapter à cette nouvelle façon de « consommer » des programmes. En quelques années, en lançant la plateforme MyCanal, l’entreprise française a réussi à remonter la pente et a repris des couleurs. Pour attirer justement une clientèle plus jeune bien de son temps, une offre incroyable est proposée aujourd’hui.

Canal+ : toujours plus… pour moins cher !

La plateforme propose en effet depuis le début du mois une offre appelée « Rat+ » assez folle. Pour la somme modique de 19,49€ à débourser chaque mois, vous disposez d’un panel de services à faire pâlir n’importe quelle personne qui veut faire plaisir à sa télé. Vous aurez évidemment accès à Canal + et ses chaînes satellites comme Grand écran, Sport 360, Séries, Doc ou Kids parmi tant d’autres. De quoi se régaler avec tous les derniers films à peine sortis au cinéma et de grands événements sportifs comme la Ligue des Champions, la Ligue 1 Uber Eats, la Premier League anglaise, le Top 14, la MotoGP ou la Formule 1.

Mais là où l’offre devient encore plus intéressante, c’est qu’elle inclue Disney +, Netflix, Paramount + et OCS ! L’économie est donc assez incroyable et pour en profiter il suffit de vous rendre sur cette page… À vous les Stanger Things, les saisons de The Mandalorian, Tulsa King la première série avec Sylvester Stallone, la nouvelle série Star Trek ou House of the Dragon le prequel de Game of Thrones. Des heures et des heures de contenus, du cinéma récents, mais aussi des grands classiques à découvrir. Plus besoin de choisir entre telle et telle plate-forme puisqu’elles sont toutes là, ou presque.

Le forfait « Rat + » est disponible jusqu’au 19 avril. Il est sans engagement et la seule condition demandée, c’est d’avoir moins de 26 ans (et plus de 18 ans). Il vous permettra de connecter deux écrans avec le même compte en simultanés avec une qualité d’image en 4K UHD. Vous êtes déjà abonné à Netflix ou à Disney+ ? Pas de problème : il suffit d’ajouter vos identifiants. Vous ne perdrez ni votre historique, ni vos préférences et pendant que vous serez abonné à Rat+, vous n’aurez pas à payer votre ancienne formule. C’est automatique. Si vous avez un jeune adulte à la maison, il va enfin servir à quelque chose !