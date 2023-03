Ramadan 2023 : notre Top 4 des meilleures applications

Les cinq Fédérations musulmanes ont annoncé que la période de jeûne du Ramadan commencerait le jeudi 23 mars 2023 avec une fin le 21 avril. Le Ramadan reste une période sacrée pour les millions de musulmans français. Figurez-vous qu’il existe de nombreuses applications Android et iOS à même de vous aider durant ce mois de jeûne. Pour vous aider à faire votre choix, voici notre TOP 4 des meilleures applications pour passer un bon Ramadan.

► Muslim Pro Coran, Athan, Salat : la référence

Muslim Pro reste d’année en année l’une des applications les plus populaires auprès des musulmans pratiquants. Il faut dire que l’appli se veut particulièrement complète et offre une pléthore de fonctionnalités. Ainsi, Muslim Pro propose l’intégralité du Coran avec des récitations audio, le suivi des temps du jeûne, les heures des prières en fonction de votre position géographique, une boussole Qibla ou encore la liste des restaurants halal proches de chez vous. Sur ce dernier point, il faudra faire sans malheureusement, crise sanitaire oblige. Les mosquées proches de votre domicile sont également indiquées par l’appli.

► Ramadan 2023

À l’inverse de Muslim Pro qui se veut comme une application compagnon pour les musulmans pratiquants, Ramadan 2023 se destine uniquement à vous aider durant la période de jeûne. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour passer un excellent Ramadan :

Les horaires précis du Sahur/Iftar sont affichés

Consultez les heures des 5 prières islamiques calculées en fonction de votre position géographique (possibilité d’ajuster les horaires si nécessaires en appliquant la méthode de calcul de votre mosquée)

Les 99 noms d’Allah sont listés sur l’application ainsi que des récitations audio et des traductions pour faciliter l’apprentissage

Recevez une notification d’alerte à chaque ouverture et rupture du jeûne

Les alarmes vous permettront de vous réveiller avant l’heure du Sahur

Le calcul des jours ratés, pratique en cas de manquement pour rattraper vos jours de jeûne a posteriori

► Muslim Pocket

Si vous n’êtes pas particulièrement séduit par l’interface de Muslim Pro, Muslim Pocket vous offrira peu ou prou les mêmes fonctionnalités. Véritable couteau suisse, l’application offre de nombreuses possibilités comme les horaires précises des prières selon votre emplacement géographique, les 99 noms d’Allah, l’intégralité du Coran avec des récitations audio, phonétiques et traductions, une boussole Qibla animée pour se tourner en direction de la Mecque n’importe quand ou encore un calendrier musulman pour estimer les dates saintes. Seul défaut de l’appli, il faudra faire avec les nombreuses publicités, qui ont tendance à parasiter un peu l’expérience utilisateur.

► Recettes Ramadan

Il peut être parfois difficile d’avoir des idées de recettes pour chaque rupture du jeûne une fois le soir venu. L’application Recettes Ramadan propose de nombreuses recettes faciles et rapides à faire, et ce quelque soit votre niveau en cuisine. Vous y trouverez des recettes traditionnelles marocaines et algériennes à même de combler votre famille et vos convives. Si vous êtes par exemple un inconditionnel du tajine, des versions simplissimes de ce plat emblématique seront à votre disposition pour le réussir à coup sûr. « Avec toutes ces belles recettes spéciales pour le Ramadan, cuisiner deviendra un jeu d’enfant et vous pourrez ainsi ravir les papilles de vos invités en toute facilité », garantissent les développeurs. Un must-have durant ce mois sacré.

Voilà qui conclut notre sélection des meilleures applications pour le Ramadan 2023. N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles sont les applications que vous utilisez durant ce mois sacré !