Quitoque en promo : passez derrière les fourneaux pour la St Valentin

Avec la Saint Valentin qui approche, étonnez votre moitié en passant derrière les fourneaux avec Quitoque, le numéro Un des paniers à cuisiner en France. Choisissez vos recettes et recevez les ingrédients à la maison. Enfilez votre tablier et régalez-vous ! Cerise sur le gâteau, vous pourrez obtenir 40 € de réduction avec notre code promo.

Vous connaissez peut-être Quitoque, le numéro Un des paniers cuisine en France. Le concept est simple et plutôt novateur : choisissez entre deux et neuf recettes parmi les seize nouvelles proposées par semaine, et recevez directement à la maison tous les ingrédients nécessaires et les fiches recettes. Fruits, légumes, viandes, poissons, épices et aromates, rien n’est oublié dans le panier. En d’autres termes, vous n’avez aucune excuse pour rater votre plat !

Avec la Saint-Valentin qui approche, vous pouvez étonner votre moitié en essayant Quitoque. Pour cette semaine du 14 février, le service propose plusieurs plats plutôt alléchants, à l’instar de ces filets de poulet à la crème de Bresse aux cèpes et aux gnocchis ou encore de cette salade de poisson blanc aux trois agrumes.

Avec Quitoque, vous avez l’assurance de cuisiner des viandes et des poissons 100% français, des légumes de saison bio avec des labels de qualité et provenant de « circuit court ». De plus, aucun besoin d’avoir une cuisine suréquipé, la totalité des recettes peut être réalisée sans matériel spécifique (même s’il est possible de choisir des recettes compatibles avec un robot Moulinex Companion ou Thermomix). Quitoque s’adapte également à tous les régimes alimentaires, et propose par exemple des dizaines de recettes 100% vegan, healthy, sans féculent ou spécialement conçues pour les enfants.

Devenez un pro avec Quitoque

Un peu angoissé à l’idée d’enfiler son tablier ? Ne vous inquiétez pas, Quitoque propose de nombreuses vidéos explicatives dans lesquelles vous pourrez apprendre différentes gestes techniques et améliorer vos compétences en cuisine. Concernant les tarifs, ils varient évidemment selon le nombre de recettes choisies par semaine et si vous décidez de les accompagner avec quelques extras (panier de fruits bio, paniers de légumes bio, panier pour le dessert, etc.).

Pour deux recettes par semaine, le coût de l’assiette revient à 8,50 €, ce qui reste très raisonnable compte tenu des ingrédients que vous allez utiliser. Pour débuter l’année 2021 sous les meilleures auspices, Quitoque vous offre 20 € de réduction sur chacun de vos deux premiers paniers grâce au code PREMIERPANIER 40 (pour un minimum de commande de 57 €). Soit 40 € de réduction, pas mal non ? L’occasion parfaite d’essayer Quitoque et de se faire une idée sur ces paniers cuisine, d’autant que le service est flexible : vous pouvez suspendre ou résilier votre compte à tout moment.