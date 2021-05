Qui a touché votre téléphone : l’appli anti-fouineurs

Rien de plus rageant que de savoir que quelqu’un a touché à votre smartphone en votre existence. Découvrez immédiatement son identité avec l’appli Qui a touché mon téléphone.

Aujourd’hui, nos smartphones abritent une quantité monstre d’informations personnelles, entre nos différentes conversations, nos applications bancaires, nos recherches et les sites que l’on a consulté sur le web. Et il n’y a de plus rageant que de savoir que quelqu’un a touché à votre smartphone sans votre permission pendant que vous étiez sous la douche ou aux toilettes.

Bien entendu, tous les smartphones Android actuels proposent des systèmes de sécurité variés pour verrouiller votre écran, à l’aide d’un code numérique, d’un schéma, d’une empreinte digitale ou bien de la reconnaissance faciale. On ne saura que trop vous conseiller de mettre en place l’un de ces systèmes, qui ne serait-ce qu’en cas de vol, compliquera la vie des voleurs.

Mais si comme votre serviteur, vous êtes du genre à déverrouiller votre smartphone 46 fois par jour, peut-être avez-vous choisi de vous passer de l’un de ces systèmes de sécurité. Ou à l’inverse, vous cherchez une application qui vous permettra de rajouter une couche de sécurité supplémentaire au cas où votre code ne soit plus si « secret ». Dans ces deux cas, l’application gratuite Qui a touché mon téléphone s’impose comme la solution idéale.

À lire également : Espionner et surveiller un smartphone Android : la solution mSpy

Immortalisez les curieux

Le principe est très simple. Cette application, disponible en téléchargement sur le Google Play Store et l’App Store, surveille le déverrouillage de votre écran. En effet, si quelqu’un rentre le mauvais code ou un schéma erroné, l’appli utilisera le capteur frontal pour immortaliser la bouille du petit malin qui a essayé d’accéder à votre smartphone.

L’appli se paramètre en quelques instants : choisissez le délai de capture de l’image (cela joue sur la luminosité de la photo prise), optez bien pour la caméra 2 dans l’onglet Type de caméra (cela correspond au capteur frontal) et le tour est joué. Depuis l’onglet images capturées, vous pourrez consulter l’ensemble des photos prises par l’appli. De quoi constituer ensuite un bel album photo des vilains espions qui ont tenté d’accéder à votre smartphone à votre insu. Libre à vous ensuite de leur faire subir les pires sévices, comme les contraindre à regarder les vidéos de McFly & Carlito.



Dans le même style, on vous conseille également de jeter un coup d’œil à App Usage, une application gratuite qui surveille toutes les activités de votre smartphone (quelles applications ont été utilisées, combien de fois votre écran a-t-il été déverrouillé, temps passé sur chaque appli). Avec Qui a touché mon téléphone, vous avez le combo parfait.