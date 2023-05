Qui a inventé le Bitcoin ? Les hypothèses les moins farfelues…

Personne ne sait qui a inventé le Bitcoin. Il y a bien un nom, Satoshi Nakamoto, mais il est plus que sûr qu’il s’agit d’un pseudonyme. Depuis des années, des journalistes et des curieux enquêtent pour savoir qui est derrière le BTC. Nous allons ici vous exposer les théories les moins farfelues…

Vous détenez du Bitcoin, sur un Ledger, sur Coinbase ou sur Immediate Connect, mais vous ne cous êtes probablement jamais demandé qui avait inventé la première cryptomonnaie au monde… Chacun y va de sa petite hypothèse avec des théories fantaisistes, mais dans cet article, nous allons plutôt nous concentrer sur les vraies pistes…

Le mystère Satoshi Nakamoto

Commençons par énoncer ce que l’on sait : le Bitcoin a été inventé par une personne ou un groupe de personnes utilisant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Cependant, l’identité réelle de Satoshi Nakamoto reste inconnue jusqu’à présent. Satoshi Nakamoto pourrait être un développeur japonais puisque l’analyse du code source initial était rédigée en partie dans cette langue. Cependant, il n’y a pas de preuve concrète soutenant cette hypothèse et aucune personne avec ce nom n’est de près ou de loin associée au Bitcoin. Ce Satoshi Nakamoto, qui détient pas loin de 5 % des Bitcoins en circulation, n’a pas fait de mouvement sur ses comptes depuis des années. Il se pourrait que cette personne soit décédée. On peut aussi imaginer que Satoshi Nakamoto a perdu ses clés, mais cette hypothèse semble peu probable.

Un groupe de personnes ?

Certains observateurs ont aussi émis l’idée que Satoshi Nakamoto est un groupe de personnes travaillant ensemble pour créer le Bitcoin. Cette hypothèse est soutenue par le fait que le livre blanc de Bitcoin et le logiciel initial étaient très bien conçus et semblaient nécessiter une expertise dans différents domaines. Mais dans ce cas, pourquoi aucune de ces personnes ne s’est-elles manifestée ? La peur de devenir la cible de kidnappeurs ? Il faut dire que 5 % des Bitcoins actuellement en circulation représentent des dizaines de milliards de dollars… Si beaucoup de scientifiques ont démenti être l’inventeur du Bitcoin à l’instar de Nick Szabo, il existe une personne qui a revendiqué la paternité du projet : Craig Wright. Ce dernier n’a cependant jamais apporté la preuve formelle de ce qu’il avance. Il a même été clairement démontré qu’il avait apporté des évidences frauduleuses de son implication dans Bitcoin. Vitalik Buterin – le créateur d’Ethereum le considère même comme un escroc.

La piste Hal Finney

Reste Hal Finney dans cette liste de noms. Ce développeur à l’origine de l’outil de cryptographie PGP est connu pour avoir été la première personne à recevoir des Bitcoins…de Satoshi Nakamoto lui-même ! Même si on a retrouvé des échanges entre les deux personnes sur des forums, il pourrait s’agir de la même personne selon certains observateurs. Pourquoi ne pas lui poser directement la question ? Car Hal Finney est décédé en août 2014 des complications de la maladie de Charcot. Une des raisons qui expliquerait que le wallet ne Nakamoto n’a pas bougé depuis des années ? Fait amusant, il a été « cryoconservé » après sa mort. Il ne reste plus qu’à attendre son « dégel » pour avoir une réponse à nos questions… L’identité de Satoshi Nakamoto reste donc un mystère et suscite toujours beaucoup d’intérêt et de débats au sein de la communauté des cryptomonnaies.