Quels sont les smartphones les plus puissants du marché ? (Octobre/Novembre 2020)

Qui début de mois, dit nouveau classement signé AnTuTu. En effet, la plateforme publie chaque mois deux Top 10, dédiés aux smartphones les plus puissants en haut et en milieu de gamme. Pour rappel, AnTuTu propose plusieurs applications gratuites parmi AnTuTu Benchmark, AnTuTu 3DBench et AiTuTu BenchMark. Elles sont particulièrement appréciées des utilisateurs et des médias spécialisés pour effectuer des benchmark et des tests des processeurs graphiques.

Ne perdez pas de temps en les cherchant sur le Play Store. L’éditeur de ces applications, Cheetah Mobile, a eu quelques démêlés avec Google (non-respect des règles du Play Store concernant la collecte de données personnelles). Résultat, toutes les applications de l’éditeur ont été écartées du market place de Google.

Mais revenons-en à notre classement. Après un mois de septembre mené par le Asus ROG Phone 3, le Xiaomi Mi 10 Ultra et le Oppo Find X2 Pro, le classement du mois d’octobre est marqué par quelques bouleversements dans le podium. Le voici :

La fin du règne du Qualcomm

Tout juste lancé, le Mate 40 Pro s’impose comme le smartphone le plus puissant du moment selon AnTuTu. Pour rappel, le dernier appareil de Huawei embarque un écran OLED 6,76″ en définition 2772 x 1344 pixels, le tout doté d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Sous le capot, il embarque un tout nouveau Soc, le Kirin 9000. Ce processeur est gravé en 5nm, une première pour un smartphone 5G.

Avec cette finesse de gravure, le rendement énergétique et la puissance de calcul sont décuplés (pour faire simple). Comme en attestent de nombreux benchmarks, y compris celui d’AnTuTu, le Kirin 9000 dépasse un Snapdragon 865 et égalise un Snadragon 865+. Vous pouvez le constater de vous-même dans le classement. Le Mate 40 Pro est le seul smartphone à être équipé d’un processeur autre qu’un Snapdragon 865.

Après le classement de septembre 2020 marqué par l’hégémonie de Qualcomm, le fondeur TSMC avec son Kirin 9000 vient rebattre les cartes et prouve que ses processeurs n’ont rien à envier à ceux de l’entreprise américaine.

