Quels sont les services de rencontre en ligne qui ont mis en place des fonctions de chat audio ou vidéo ?

Certains peuvent en douter, mais nous restons convaincus qu’une connexion émotionnelle entre deux personnes ne peut naître que lorsqu’elles se voient et s’entendent. Or, les textos ne permettent tout simplement pas de transmettre des émotions sincères et réelles…

Dans le passé, lorsqu’Internet était assez lent et pas particulièrement stable, les gens n’avaient pas beaucoup de choix pour faire connaissance et communiquer à distance. À l’époque, l’envoi de SMS était une bonne solution, mais cette époque est révolue. La technologie vous permet de communiquer facilement avec d’autres personnes par vidéo depuis presque n’importe quel endroit du monde où il y a une connexion Internet. Il n’est donc pas surprenant que la communication vidéo prenne le dessus.

Comment les chats vidéo en ligne ont-ils inondé Internet ?

L’histoire des chats vidéo commence en 2009, avec le lancement d’Omegle et de Chatroulette. À cette époque, c’était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, offrant aux utilisateurs la possibilité de rencontrer des personnes de différentes parties du monde, de communiquer par vidéo et de passer un bon moment. Ils ont créé l’effet de surprise, ce qui a attiré beaucoup d’attention. Et c’est toujours le cas !

Plus tard, de nombreux services qui proposaient des fonctionnalités encore plus larges et plus diversifiées ont suivi Omegle et Chatroulette.

— non seulement un chat vidéo en ligne, mais aussi un service de messagerie assez fonctionnel. Vous pouvez y discuter en face à face, réaliser ou visionner des flux à destination d’un large public, donner ou recevoir des cadeaux virtuels, consulter les profils d’autres utilisateurs, discuter et bien plus encore. CooMeet — une alternative au chat vidéo Azar, dont le principal avantage est un filtre de genre sans erreur. Grâce à lui, le système est capable de mettre en relation des hommes uniquement avec des filles et ne commet jamais d’erreur. CooMeet dispose d’excellentes applications iOS et Android, d’un traducteur de messages intégré et même de son propre programme d’affiliation.

— une alternative au chat vidéo Azar, dont le principal avantage est un filtre de genre sans erreur. Grâce à lui, le système est capable de mettre en relation des hommes uniquement avec des filles et ne commet jamais d’erreur. CooMeet dispose d’excellentes applications iOS et Android, d’un traducteur de messages intégré et même de son propre programme d’affiliation. Facebuzz — un service de streaming vidéo pour adultes, dans lequel une part importante des diffusions est très explicite. Par conséquent, seuls les utilisateurs de plus de 18 ans sont autorisés à l’utiliser.

— un chat vidéo assez fonctionnel avec des filtres de genre et géographiques, et un traducteur de messages intégré. C’est une bonne option pour ceux qui ont besoin d’un chat web simple, clair et facile à utiliser pour faire des rencontres intéressantes. Fruzo — un chat vidéo et un réseau social de rencontres avec un filtre de genre. L’un des avantages de la plateforme est la possibilité d’ajouter des utilisateurs à votre liste d’amis pour ne pas les perdre et pouvoir revenir à la conversation à tout moment.

Les chats vidéo ont connu une grande vague de popularité en 2009-2010, alors qu’ils commençaient à peine à apparaître. Une nouvelle grande vague a vu le jour dans le contexte de la pandémie de coronavirus Covid-19 en 2020 et se poursuit encore aujourd’hui.

Mais il n’y a pas que les chats vidéo aléatoires qui conviennent à la communication vidéo avec de nouvelles personnes !

Les apps et sites de rencontre populaires intégrant déjà la fonction de chat vidéo

Nous vous proposons donc d’examiner brièvement plusieurs services de rencontre bien connus qui ont déjà intégré les chats vidéo et où vous pouvez confortablement discuter avec de nouvelles connaissances par vidéo.

L’un des principaux ajouts récents au site Match est la fonction de chat vidéo Vibe Check. Grâce à elle, les utilisateurs peuvent commodément communiquer par vidéo sans limite de temps. De plus, cette fonction est gratuite pour tous les utilisateurs de Match. C’est un avantage considérable par rapport à de nombreuses alternatives. Par exemple, sur Tinder, les deux utilisateurs doivent disposer d’un compte premium pour pouvoir discuter par vidéo.

— une appli pour les rencontres « d’élite ». Il existe en effet de nombreux célibataires prospères et fortunés qui recherchent l’amour. Pour l’instant, la fonction de chat vidéo n’est pas encore implémentée, mais les développeurs travaillent activement à l’amélioration de leur service et introduisent régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Par conséquent, nous sommes sûrs que Luxy nous émerveillera dans un avenir proche, avec un chat vidéo pratique et un grand nombre d’interlocuteurs(rices) intéressant(e)s. Hinge — un service de rencontre unique à sa manière qui utilise l’algorithme de Gale-Shapley, lauréat du prix Nobel, pour sélectionner une correspondance. Selon les développeurs, il s’agit de l’un des meilleurs algorithmes existants.

— une autre application de rencontre extrêmement populaire, un lieu où les gens peuvent se rencontrer et nouer de nouvelles amitiés ainsi que des relations amoureuses. Ce site est populaire depuis longtemps en Europe et dans d’autres pays. Il dispose d’une interface simple et agréable, d’un ensemble de fonctionnalités assez étendu et d’une base d’utilisateurs active. La fonction de chat vidéo sur Badoo existe depuis 2017 et est très populaire. En même temps, il est impossible d’appeler immédiatement n’importe quel utilisateur ou utilisatrice que vous aimez. Pour que le chat vidéo devienne disponible avec une personne, vous devez d’abord discuter pendant un certain temps par message texte. Ce n’est qu’ensuite qu’il sera possible de passer un appel vidéo. Certaines personnes n’apprécient pas ces restrictions pour des raisons évidentes. Pourtant, de manière objective, cela peut être une bonne chose. Snack — une plateforme de rencontres en ligne pour la jeune génération Z. Comme le disent les développeurs eux-mêmes, il s’agit d’une sorte de combinaison des applis Hinge et TikTok. Les utilisateurs peuvent remplir leurs profils avec de courtes vidéos — en quelque sorte, des cartes de signature et des mini-présentations lumineuses. Une solution vraiment unique et innovante.

En général, une grande partie de la communication dans Snack est liée à la vidéo. Ici, les textos sont plutôt rares, mais les appels vidéo sont fréquents. Vous pouvez discuter par vidéo avec n’importe quelle utilisatrice de l’application avec laquelle vous avez sympathisé et avec qui une correspondance a été établie. Vous pouvez aussi vous contenter d’un chat textuel si ce format vous semble plus pratique.

Faites comme vous le souhaitez !

Cette liste des services de rencontres en ligne les plus populaires qui intègrent déjà le chat en ligne sous une forme ou une autre n’est pas exhaustive. Leur nombre augmente chaque année. Peut-être que les plateformes de rencontres sans chat vidéo n’existeront plus dans quelques années. Ou bien il s’agira de sites inconnus qui ont tout simplement cessé de se développer, et ils ne vous intéresseront probablement pas.

En résumé

Le secteur des rencontres sur le web évolue rapidement et change sous nos yeux. Il y a quelques années, ces services étaient assez primitifs et n’offraient en fait que des algorithmes de mise en relation assez simples. Aujourd’hui, il s’agit de véritables combinaisons multimédias qui peuvent non seulement trouver des partenaires intéressant(e)s pour vous, mais aussi vous donner la possibilité de communiquer confortablement avec des personnes du monde entier.

Il est très étrange que les sites et applications de rencontre populaires ne se soient sérieusement engagés dans l’introduction de la fonction de chat vidéo que relativement récemment. Oui, le coronavirus a donné l’impulsion. Sans cette pandémie, nous aurions peut-être dû attendre encore plus longtemps.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, la plupart des applications et sites de rencontre intègrent des chats vidéo. Vous pouvez donc facilement rencontrer de nouvelles personnes et communiquer avec elles au moins une fois par jour. Si pour une raison ou une autre vous avez ignoré le format de rencontre vidéo jusqu’à présent, nous vous recommandons d’essayer. Vous l’aimerez sûrement !