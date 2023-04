Quels sont les bénéfices du stockage en ligne par rapport au stockage physique ?

Aussi, stocker les fichiers en ligne comporte de nombreux avantages. Découvrez dans cet article les points qui rendent le stockage en ligne plus avantageux que son homologue physique.

Les bénéfices du stockage en ligne

Le stockage en ligne, également connu sous le nom de stockage dans le cloud, offre de nombreux avantages.

Le stockage en ligne est plus sûr

Vos fichiers sont stockés en toute confidentialité et en toute sécurité dans le cloud, où ils ne peuvent être consultés par personne en dehors de votre compte. La plupart des meilleurs services en ligne proposent des plans de stockage illimité à des prix très bas, ce qui en fait une option intéressante pour les petites entreprises ou les particuliers.

Le stockage en ligne est plus facile à utiliser

Vous pouvez partager vos données avec d’autres personnes et les sauvegarder dans le cloud en tant qu’unité unique accessible à partir de plusieurs appareils à la fois (par exemple, vous pouvez accéder à un fichier sur un ordinateur et le télécharger à partir d’un autre). Le stockage en ligne permet aux gens de stocker leurs fichiers sans avoir à s’inquiéter de les perdre à cause de catastrophes naturelles ou d’erreurs humaines.

Le stockage en ligne est accessible partout et à tout moment

Le stockage en ligne est accessible depuis n’importe quel ordinateur ou appareil mobile. Vous n’aurez pas besoin de télécharger quoi que ce soit sur vos appareils tant qu’ils sont connectés à internet, ce qui facilite le stockage de grandes quantités de données et permet de s’assurer qu’elles sont toujours accessibles en cas de besoin. Pour en savoir plus, consultez le lien suivant https://www.cloudgratuit.fr/le-plus-complet-comparatif-de-stockage-en-ligne/.

Comment sauvegarder vos données en ligne ?

Pour sauvegarder vos données en ligne, vous devez choisir un service de sauvegarde en ligne (Google Drive, pCloud, Dropbox, OneDrive, iCloud, etc.). Le service choisi, sélectionnez les fichiers à sauvegarder. Ensuite, configurez les paramètres de sauvegarde et vérifier la sécurité des données par des paramètres tels le cryptage des données et l’authentification à deux facteurs. En suivant ces étapes, vous pouvez sauvegarder efficacement vos données en ligne et avoir la tranquillité d’esprit que vos fichiers sont protégés en cas de perte, de dommage ou de vol de l’appareil.