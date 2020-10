Quels sont les 10 smartphones les plus puissants du marché ? (Septembre/Octobre 2020)

Comme tous les mois, l’éditeur de benchmark AnTuTu publie un classement des smartphones les plus puissants. Il s’agit du classement de septembre publié au mois d’octobre et même s’il est difficile de juger un smartphone sur un seul benchmark, cela donne une bonne indication sur le marché des appareils haut de gamme.

Vous le savez, à la rédaction nous ne sommes pas de grands fans des benchmarks et des chiffres en tout genre. Non seulement, il peut y avoir de la triche ou du copinage derrière tout ça, mais cela ne remplacera jamais le ressenti de l’utilisateur. Pourtant, il nous arrive de regarder les scores AnTuTu des smartphones. Même s’il y a peu de différence entre un score de 590 000 et un score de 600 000, cela donne une bonne indication des performances des puces du haut du panier et de comment les marques arrivent à optimiser leurs appareils avec le même matos. Rappelons que AnTuTu est une application gratuite, et bannie du Play Store pour d’obscures raisons, qui va afficher des graphismes en 3D, des effets de lumière, des calculs complexes, mais aussi relever les débits de transfert mémoire et encore pleins d’autres choses pour attribuer 4 notes qu’il faudra additionner pour obtenir le fameux «score». Voici le classement des meilleurs appareils de septembre 2020. Attention, cela ne doit pas constituer un guide d’achat !

1 – Asus ROG Phone 3 – 642.671 pts

2 – Xiaomi Mi 10 Ultra – 640.296 pts

3 – Oppo Find X2 Pro – 610.961 pts

4 – OnePlus 8 Pro – 598.891 pts

5 – Vivo iQOO Neo 3 – 595.329 pts

6 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – 594.890 pts

7 – Samsung Galaxy Z Fold2 5G – 593.546 pts

8 – Xiaomi Redmi K30 Pro (POCO F2 Pro) – 591.941 pts

9 – Xiaomi Mi 10 Pro – 582.055 pts

10 – OnePlus 8 – 576.562 pts

Qualcomm : un règne sans partage

Saluons la performance de Qualcomm qui fait carton plein dans ce top 10 avec des Snapdargon 865 ou 865+ à tous les étages ! Exit les SoC Kirin ou Exynos. Une vraie domination sur le haut de gamme pour le fondeur américain. Notons la présence de l’Asus ROG Phone 3 en haut de classement : un appareil de gamers très impressionnant qui casse pour la première fois la barre des 642.000 pts. Juste en dessous, on va trouver le Xiaomi Mi 10 Ultra (version musclée du Pro) qui ne devrait pas sortir sous nos latitudes et le très classieux Oppo Find X2 Pro sur la dernière marche du podium. Samsung place deux de ses chevaux dans le top 10 avec des puces américaines et OnePlus est toujours là avec des appareils qui ne sont pourtant pas sortis hier : pas mal.

Les trois meilleurs ?

Dans cette liste, nous en avons retenu 3 appareils qui se démarquent du lot :

► Le POCO F2 Pro

– Commençons par la vraie surprise de ce classement : le Xiaomi Redmi K30 Pro qui a été baptisé POCO F2 Pro en France. Ce smartphone est un véritable OVNI avec une compatibilité 5G, un écran OLED sans bordure (avec caméra motorisée rétractable), des fonctions photo très complètes, une autonomie impeccable, et toujours une 8ème place au classement des smartphones les plus puissants pour moins de 400 € alors que ses concurrents sont affichés à des prix vacillant entre 600 € et 1150 €. Le Poco F2 Pro est en ce moment à 370 € chez Rakuten, 388 € à la FNAC et 379 € chez Amazon…

► Le Asus ROG Phone 3

– Poursuivons avec le très cool Asus ROG Phone 3 qui est au sommet du classement pour un prix qui n’est pas non plus complètement fou. Il n’est pas «que» puissant puisqu’il propose un écran magnifique, une batterie énorme de 6000 mAh tout en prenant des clichés très sympas. Même si c’est un appareil de gamer, il ne fait pas du tout kéké avec son look sobre et moderne. Le ROG Phone 3 se déniche actuellement à 563 € chez Rakuten ou à 605 € à la FNAC.

► Le Oppo Find X2 Pro

– Enfin, terminons par le plus classe. Ce Oppo Find X2 Pro est un des meilleurs smartphones du moment. Dans toutes les catégories, c’est le meilleur ou presque : stockage 512 Go, photo (n°1 au classement DxO dans les modèles du marché français), écran (OLED 120 Hz), batterie, charge rapide… C’est aussi un objet de luxe puisqu’il est disponible en deux versions : avec un dos en cuir «vegan» orange (les bobos adorent) ou en céramique noire. La FNAC propose ce superbe objet à 1049 €, il est à 1199 € chez Rakuten et 836 € chez Amazon… Pas donné, c’est sûr, mais quand on aime (et qu’on a les moyens)…