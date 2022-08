Quels appareils mobiles pour les séniors ?

Les smartphones modernes ne sont pas vraiment adaptés aux personnes âgées. Il suffit de voir papy mettre ses lunettes lorsqu’il faut répondre à un appel ou de l’entendre râler lorsqu’il faut composer un numéro pour s’en persuader. En effet, les surfaces tactiles sont parfois difficiles à manipuler lorsqu’on perd la sensibilité au bout des doigts. Les icônes sont aussi trop petites et même si le système Android permet de résoudre en partie le problème depuis le mode Accessibilité, il y a aussi l’obstacle sonore.

“Allô, tonton, pourquoi tu tousses ?”

Pour répondre à la clientèle, les fabricants de smartphones améliorent sans cesse la qualité du son qui sort des enceintes au mépris de la puissance sonore. Spotify, Netflix, YouTube : les gens veulent de la qualité lorsqu’ils achètent un nouveau téléphone avec de la stéréo, du Dolby Atmos ou du 360 Spatial Sound. Or, lorsqu’on a l’ouïe qui baisse, on se moque bien de ces technologies : ce qu’on veut c’est entendre quand le téléphone sonne. De même, les constructeurs font en sorte de proposer du son HD pour les conversations, mais pour un sénior la priorité c’est de bien entendre et de pouvoir monter le son hors des limites imposées. Alors certes, il existe aussi des interfaces dédiées à ajouter à la couche Android permettant d’adapter un appareil pour le rendre “senior compatible”, mais la meilleure solution consiste à opter pour un téléphone mobile pour personnes âgées.

Des appareils adaptés aux séniors

Il s’agit d’appareils avec un son puissant (que ce soit pour les sonneries ou pour les conversations), de grandes touches bien visibles, un écran hautement contrasté et large pour voir distinctement les noms, les numéros et les éventuelles notifications. On en trouve à clapet ou monobloc et certains sont même étanches pour éviter les accidents. “Senior” ne veut pas dire “dépassé” et certains de ces appareils proposent aussi une compatibilité avec WhatsApp ou Facebook. Car s’il existe des modèles 4G, au cas où Papy ou Mamy ne veulent pas entendre parler de ces choses-là, des appareils GSM ultrabasiques sont disponibles. Pour les personnes âgées vraiment hermétiques aux technologies ou avec de grosses difficultés, on trouve aussi des mobiles avec des boutons qui correspondent à un contact précis. Quel que soit le modèle, ces appareils dépassent rarement la centaine d’euros. Comptez entre 40 et 90 € pour un modèle basique. Enfin la fonctionnalité qui intéresse le plus les enfants qui souhaitent équiper leurs parents c’est l’aide à distance. Il s’agit d’une touche d’urgence permettant d’un seul geste d’appeler un proche en cas de problème.